Zorgpersoneel in de watten gelegd op geboortedag Florence Nightingale

'Welkom topper!' is in grote letters te lezen voor het Isala Diaconessenhuis (Rechten: Gerrit Boer)

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel was gisteravond al omgetoverd voor vandaag (Rechten: Gerrit Boer)

Florence Nightingale wordt wereldwijd nog altijd gezien als de 'ultieme verpleegkundige'. Geen wonder dat haar geboortedag, 12 mei, is uitgeroepen tot International Nurseday, oftewel de Dag van de Zorg.

In zorginstellingen over de hele wereld worden medewerkers in het zonnetje gezet vandaag.

'Welkom topper!'

Dat geldt ook voor het Isala Diaconessenhuis in Meppel. Gisteravond al werden de entree en de gevel van het ziekenhuis omgetoverd, zodat medewerkers vandaag warm worden onthaald op het werk. Het gebouw is speciaal verlicht en er zijn hartjes en teksten op de gevel en voor het gebouw geprojecteerd. Op de stoep bij de ingang wordt bijvoorbeeld in grote letters 'welkom topper!' geprojecteerd.

De medewerkers kregen vanochtend bij binnenkomst een warm onthaal van managers en een bestuurslid van Isala. Ook werden kaartjes uitgedeeld met complimenten erop. "We willen onze medewerkers bedanken en hen laten zien en voelen hoe trots wij op hen zijn", zegt een woordvoerster van Isala. "Dit willen we niet alleen intern maar naar buiten laten zien. Daarnaast is deze Dag van de Zorg afsluiter van de campagne 'Doorzetters bedankt!'"