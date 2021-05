Stelling: Ik heb mijn buitenlandvakantie al geboekt

Voor alle reisliefhebbers gloort er licht aan het eind van de tunnel. Aanstaande zaterdag vervalt het huidige algemene advies om niet op reis te gaan. In plaats daarvan wordt er per land een reisadvies afgegeven.

Zo kan er straks een vakantie worden geboekt voor landen die 'op geel' worden gezet. Demissionair minister De Jonge is daarmee voorzichtig optimistisch over de mogelijkheid om weer in het buitenland op vakantie te gaan, bijvoorbeeld in de zomer. "We hopen en verwachten dat de komende tijd meer kan, en dat meer landen open gaan omdat de vaccinatiegraad stijgt in heel Europa."

Toch houdt hij ook nog een slag om de arm. Andere vakantielanden moeten onder meer besluiten of zij daadwerkelijk open gaan voor buitenlandse toeristen. Ook wijst De Jonge erop dat vakantiegangers de lokale coronaregels goed moeten naleven.

Stelling

Heb jij je vakantie al geboekt en de koffer al ingepakt voor een buitenlandse vakantie? Of wacht je nog liever af, en boek je later eventueel een vakantietrip voor over de landsgrenzen?