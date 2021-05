Inwoners Nijlande willen rondweg om Rolde niet

Inwoners van Nijlande willen dat het idee voor een rondweg om Rolde van tafel gaat. Dorpsbelangen Rolde wil dat het idee onderzocht wordt en dat is tegen het zere been van de 'buren' in Nijlande.

Het idee is nog pril, maar Nijlanders trekken nu al aan de bel bij de gemeente Aa en Hunze. Ze voelen zich overvallen, want overleg met de buurtvereniging Nijlande-Eldersloo is er niet geweest. Maar belangrijker: ze willen geen drukke rondweg vlakbij hun dorp.

Natuurgebied

Voorzitter Chris Heukers van de buurtvereniging vreest dat Nijlande niet meer hetzelfde zal zijn als de rondweg aangelegd wordt. Maar het kan ook helemaal niet, zegt hij: "Dat is twaalf jaar geleden ook al onderzocht en toen bleek ook al dat het daar niet kan. De weg zou door het Nationale Park Drentsche Aa moeten gaan en ook cultuurhistorische gebieden doorsnijden. Het kan niet, dus we willen ook geen nieuw onderzoek."

"Dat Rolde een oplossing zoekt voor de drukte in het centrum snap ik best", vervolgt Heukers. Maar deze rondweg ziet hij dus niet zitten. 'De veiligheid in het dorp Rolde verdient een andere oplossing', schijft de buurtvereniging in een brief aan de gemeenteraad. Verder is de vereniging bang dat er ook huizen en bedrijven gebouwd zullen worden als de weg er eenmaal ligt.

De gemeenteraad van Aa en Hunze zal de brief van de Nijlanders later deze maand bespreken.

