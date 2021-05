Metaalstakingen in en rond Emmen: 'Er moet gewoon extra geld bij'

"Wat je de laatste 10 jaar ziet is dat het met de werkgeversvereniging een probleem is een fatsoenlijke cao af te sluiten. Dit is al de derde keer dat we in Emmen staken. Sommige bedrijven staken 24 uur, andere 48 uur."

Winsten op orde

Het aanbod van de metaalwerkgevers, wat neerkomt op een loonsverhoging van 1,15 procent per jaar, is volgens Weijenberg onvoldoende. "Als je kijkt naar de jaarrekeningen in 2020, dan zie je dat het grootmetaal in tegenstelling tot bijvoorbeeld de horeca en de dierenparken de resultaten op orde hebben gehouden. En dat geldt ook voor de winsten."

De vakbondsbestuurder gaat daarom voor een loonsverhoging van 5 procent. "Er zit een gat tussen wat wij willen en wat de werkgevers bieden. Van de verhoging van 1,15 procent houd je netto de helft over. Daarnaast weet je dat de inflatie stijgt. Dan moet er gewoon extra geld bij. De winsten zijn op orde, werknemers moeten hun eerlijke deel daarvan krijgen", is Weijenberg helder. Bovendien gaat het om meer dan alleen geld. "De technieksector is belangrijk, er zijn ook extra handen nodig. Laat dat tot uitdrukking komen in een fatsoenlijke cao."

Pensioen halen wordt moeilijk

Weijenberg vindt dat werknemers in de bedrijfstak hard werken. "Er wordt ontzettend veel overgewerkt en er worden veel ploegendiensten gedraaid. Als je in de voorstellen per loonperiode verplicht tien uur mag overwerken wordt het moeilijk om op een fatsoenlijke en gezonde manier je pensioen te halen", besluit de vakbondsman.