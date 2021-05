Waarom 'geef je gas' in een auto die niet op gas rijdt?

Gas geven, waarom noemen we dat eigenlijk zo? (Rechten: StockSnap via Pixabay)

Waar komt de uitdrukking 'gas geven' vandaan, als we rijden op benzine of diesel? En hoe zit dat bij elektrisch rijden?

Deze vraag werd ingestuurd naar de rubriek Zoek het uit!.

Jos van der Drift, ANWB auto-expert, verklaart de herkomst van de uitspraak 'gas geven' als volgt: "Even gemakshalve uitgaande van een benzinemotor; in de traditionele carburateur van weleer werd benzine met lucht vermengd, in de verbrandingsruimte gecomprimeerd en min of meer gasvormig gemaakt. In Duitsland wordt de carburateur immers ook 'vergasser' genoemd en komt daar het feitelijke gas geven vandaan."

En auto's die niet op benzine rijden dan?

Dit principe geldt dat ook voor dieselmotoren, ook al is dat een ander soort brandstofsysteem. Van der Drift: "De term wordt ook net zo makkelijk gebruikt bij elektrische voertuigen als bij andere voertuigen waar helemaal geen verbrandingsmotor in zit."

De term gas geven komt dus oorspronkelijk vanuit de autotechniek van de carburateur, maar is inmiddels zodanig ingeburgerd dat het gebruikt wordt voor alle soorten voertuigen, of er nou letterlijk gas bij komt kijken of niet.

