Meppel geeft financieel schot voor de boeg voor evenementen

Deze week stortte de gemeente Meppel 15.000 euro op de rekening van de Meppeler Handelsvereniging. 'Te verlenen voor organisatie van activiteiten in de binnenstad', stond in het bijschrift, terwijl de gemeente dat momenteel zelf verboden heeft. De winkeliers stellen gerust. Ze maken alvast plannen voor betere tijden.

"Ik ben er blij mee dat de gemeente toch de subsidie verleent", vertelt centrummanager Arnold Schuurman. "We staan als ondernemers in goed contact met de gemeente. We koersen toch wel op evenementen in Meppel in september. Met deze financiële armslag kunnen we daar echt iets van maken."

Donderdag Meppeldag

Op zondag 26 september staat de eerste koopzondag van het najaar gepland. "Daar willen we graag een leuk, lang weekend van maken", vervolgt Schuurman. "Met muziek en activiteiten. Daarna willen we uitpakken rondom sinterklaas, kerst en de jaarwisseling. De gemeente wil dat we vast beginnen aan de voorbereiding."

Schuurman mikt voor de invulling op samenwerking. "Donderdag Meppeldag gaat dit jaar niet door, maar dat feest mag niet in de vergetelheid raken. Misschien willen de organisatie meehelpen om het najaar in te vullen met leuke feesten. Meppel is natuurlijk een evenementen stad. Dat verwacht de consument en zodra het kan willen wij dat ook."

Vertrouwen

Gemeente Meppel reageert dat het erg soepel wil omspringen met het uitkeren van subsidies. "Het maakt niet uit wie, of wat de subsidie heeft aangevraagd, daarin maken we geen onderscheid", zei wethouder Robin van Ulzen. "We vertrouwen erop dat de organisaties die subsidiegeld ontvangen, er goede dingen mee doen."

