Fietsers aangereden in Paterswolde en Assen: één gewonde naar ziekenhuis

Het slachtoffer liep een hoofdwond op en is eerst ter plekke op een stoel behandeld. Uiteindelijk is hij alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De man is eerst ter plekke (achter de motor) behandeld (Rechten: Noordernieuws)

Kort voor twee uur werd aan de Mr. Groen van Prinstererlaan in Assen ook een fietser aangereden door een auto. Ook hier is niet bekend hoe het gebeurde.

De voorruit van de auto was kapot en de fietser zou voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, maar stapte even later volgens omstanders toch weer uit de ambulance. Hoe het met hem is, is niet duidelijk.