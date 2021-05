Wolf gezien langs Drents-Friese grens

De wolf is gezien in Drenthe en Friesland (Rechten: Saxifraga-Mark Zekhuis)

Een wolf houdt de gemoederen bezig in het Friese dorp Katlijk, niet ver over de provinciegrens. Afgelopen weekend zijn daar meerdere schapen doodgebeten, en er is ook videomateriaal opgedoken van de wolf, die rennend een weg oversteekt.

Volgens een deskundige was het een wolf die de schapen doodbeet, meldt Omrop Fryslân. De organisatie die namens de provincie verantwoordelijk is voor het onderzoek naar en het afhandelen van wolvenschade doet DNA-onderzoek. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Ook gezien in Drenthe

De wolf zou ook in Drenthe gezien zijn, in de buurt van het Fochteloërveen bij Smilde. Meerdere mensen zeggen daar de wolf te hebben gezien. Ook zou er een half aangevreten hert zijn gevonden in de buurt. Het Fochteloërveen ligt ongeveer twintig kilometer van Katlijk, wat ongeveer een dagtocht is voor een wolf.

Dat de wolf zich steeds vaker laat zien, is niet vreemd, zegt Jeannet Hulshof van Wolven in Nederland tegen Omrop Fryslân. "De wolf is hier altijd al geweest. Hij is wel een tijdje weggeweest, maar is nu terug." In Drenthe en Friesland wordt de wolf af en toe gezien, maar op de Veluwe zijn er al veel meer. Ook in onder meer Brabant leven wolven.

Wolvenplan

In september vorig jaar werd bekend dat een wolf zich definitief gevestigd had in Drenthe. Mannetjeswolf GW1261m verbleef toen zes maanden achter elkaar in Drenthe. In december bleek hij de Duitse grens overgestoken te zijn. Het zou kunnen dat het mannetje terug is.

Eind april werd er een doodgebeten lam gevonden op de VAM-berg, en zijn er ook foto's gemaakt van een op een wolf lijkend dier in hetzelfde gebied. De DNA-resultaten van dit dode lam zijn ook nog niet bekend.

Voor schapenhouders maakt het overigens niet uit welke wolf er mogelijk rondloopt. "Het wolvenplan dat is opgesteld, blijft geldig. Ook als het hier om een andere wolf gaat", zei Mijke Boedeltje van de Provincie Drenthe eerder al tegen RTV Drenthe.

