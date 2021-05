Bewoners Norg tasten nog steeds in het duister over bestemming De Vluchtheuvel

Zo verbaast de Belangenvereniging Norg zich erover dat er tot op heden geen enkele tekening te zien was. "Er wordt gesproken over een zorghotel. De vraag is dan of dat te vergelijken is met De Garve (een appartementencomplex met mogelijkheid tot zorg in Norg, red.) of met een Van der Valk-hotel", zegt Remko Nieboer namens de belangenvereniging.

'Had al kunnen beginnen'

Ook bezitters van nabijgelegen recreatiewoningen weten nog niet precies wat ze mogen verwachten. Jaap Jan Bruinsma is de adviseur die geprocedeerd heeft bij de Raad van State namens een echtpaar dat bezwaar maakte tegen de afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing. Hij verbaasde zich eveneens over het schijnbaar ontbreken van een concreet plan. "Men had zelfs al kunnen beginnen, als de initiatiefnemers aanwezig waren geweest bij de hoorzitting van de Raad van State", zegt Bruinsma. "Dan had het gewijzigde bestemmingsplan namelijk niet opnieuw door de gemeenteraad behandeld hoeven te worden."

Los daarvan heeft de procedure nooit 'opschortende werking' gehad, zegt Bruinsma. "Met andere woorden: ook tijdens de procedure bij de Raad van State had de ontwikkelaar gewoon aan de slag kunnen gaan."

30 meter

In maart dit jaar oordeelde de Raad van State dat de initiatiefnemers 30 meter afstand moeten bewaren tussen nieuwbouw en omwonenden, in plaats van de voorgenomen 10 meter. "Het is voor ons nog steeds een vraag waarom de initiatiefnemers op een terrein van 5 hectare per se op 10 meter aan de kant van de woningen willen bouwen", zegt Bruinsma.

Geen inzicht

Bruinsma waardeert de excuses die wethouder Henk Kosters maakte tijdens de laatste raadsvergadering van Noordenveld. "Maar we hebben nog geen inzicht in wat er gaat gebeuren."

Omdat grondeigenaar Hans Vrijvogel niet eens aanwezig was bij de zitting van de Raad van State (waardoor ontwikkeling van het terrein wederom vertraging opliep), vraagt Bruinsma zich dan ook hardop af hoe serieus de plannen in Norg zijn. "Hoe graag wil je, als je zo'n kans aan je voorbij laat gaan?"

Onbereikbaar

Eigenaar Vrijvogel blijkt bijkans onbereikbaar, terwijl ook plannen voor het zorghotel nog niet inzichtelijk zijn. Hoewel wethouder Henk Kosters aangeeft 'al wel tekeningen te hebben gezien', lijken er geen openbare documenten te zijn.

"Er is niks te vinden over de plannen", zegt Remko Nieboer. "Vanuit de gemeente vind ik dat slecht. Er is niemand in Norg die weet wat er nou precies komt. Zelfs de omwonenden niet."

