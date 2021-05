Vier Drentse gemeenten vragen 30 miljoen euro voor vernieuwen woningen

Het leegstaande Esdal College in Emmen is één van de plekken die opgeknapt moet worden (Rechten: Martin Laning)

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage van bijna 30 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van de overheid. Het geld is bedoeld om ongeveer tweeduizend particuliere woningen en de directe leefomgeving aan te pakken en te verduurzamen. Gemeenten in heel Nederland mogen aanspraak maken op het geld.

Volgens wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen wordt rond de zomer bekend of het bedrag wordt toegekend. "Of we het gehele bedrag ontvangen, valt niet te zeggen. Maar daarom hebben we zo hoog mogelijk ingezet." Vandaar dat de vier gemeenten ook samen optrekken in deze aanvraag.

Leeuwendeel voor Emmen

Het is de bedoeling dat het leeuwendeel van het aangevraagde geld naar Emmen gaat, zo'n 27 miljoen. De gemeente wil er maar liefst 1800 woningen mee aanpakken en de omliggende leefomgeving opknappen in de wijken Angelslo, Bargeres, Emmerhout en het dorp Veenoord.

Hier staan veel verouderde huizen, die voor de helft in particulier bezit zijn. "Niet iedereen heeft de middelen om zijn woning te verduurzamen. Met deze rijksbijdrage wordt dit alsnog mogelijk gemaakt", aldus Otter.

Esdalpand en belastingkantoor

Daarnaast wil de gemeente samen met woningbouwcorporatie Domesta werk maken van het verbeteren van het wijkhart van Bargeres. Het geld komt ook van pas in Emmen bij het transformeren van twee gebouwen naar woningen: het voormalige pand van het Esdal College aan de Weerdingerstraat en een nog leegstaand kantoor van de Belastingdienst in het het centrum (staat achter het andere voormalige belastingkantoor dat momenteel al verbouwd wordt, red.).

Emmen stelt zelf ook nog eens 11 miljoen euro uit eigen zak beschikbaar. Waardoor er een pot ontstaat van bijna 40 miljoen euro voor deze gemeente. Overigens betekent dit niet dat alle vernieuwingen voor hun rekening komen, vertelt Otter. "Bij elke toekenning wordt ook een bijdrage van de kant van de ontwikkelaar of pandeigenaar gevraagd."

Prikkel

De wethouder verwacht dat de toegekende subsidies uiteindelijk 60 tot 100 miljoen euro aan investeringen gaat opleveren. Het geld dient ook als prikkel voor aannemers en woningbouwcorporaties om in actie te komen. "Uiteindelijk leidt deze subsidiepot zo tot een mooie oppepper voor de lokale economie", verwacht Otter.

Er bestaat de mogelijkheid dat de gemeenten minder of misschien niets krijgen. Dat laatste lijkt Otter echter onwaarschijnlijk. "Onze regio is in verband met dit potje specifiek benoemd. Het zou raar zijn als we daarom worden overgeslagen. In dat geval hebben ze ons wat uit te leggen."

Coevorden

Wethouder Steven Stegen van de gemeente Coevorden kijkt ook uit naar een toekenning van het gevraagde bedrag: "Het is heel mooi dat we met de bijdrage vanuit het ministerie meer woningen in de wijk Tuindorp in Coevorden en het dorp Schoonoord kunnen verduurzamen. Fijn dat we onze inwoners op deze manier kunnen ondersteunen."

Borger-Odoorn

In Borger-Odoorn staan vooral woningen uit de jaren '50 en '60 in 2e Exloërmond te springen om vernieuwing. "We hebben het dan niet alleen over woningen van de corporatie, maar ook van particuliere eigenaren. Met de bijdrage van het Rijk kunnen we de woon- en leefkwaliteit flink verhogen, ook als de eigenaar zelf niet voldoende financiële middelen heeft voor verduurzaming", aldus wethouder Nynke Houwing.

Aa en Hunze

Woningstichting De Volmacht gaat in Gieten aan de slag met de 'Wijk van de Toekomst'. Daarbij worden huurwoningen verduurzaamd en levensloopbestendig gemaakt. "Wij haken als gemeente graag aan bij dit project en daarbij richten wij ons op het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad", aldus wethouder Henk Heijerman.