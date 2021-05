OM eist cel voor aansporen van geweld tegen christenen in azc Assen

De man riep in het azc in Assen op christenen te onthoofden (Rechten: NOVUM / Persbureau Meter)

Voor het discrimineren van en aanzetten tot geweld tegen christenen in het asielzoekerscentrum (azc) in Assen eiste de officier van justitie tegen een 33-jarige man uit Libië een celstraf van dertig dagen.

De man woonde november 2019 in het centrum waar hij in een openbare ruimte omstanders opriep te vechten tegen christenen en hen te onthoofden. De man verkondigde dat de islam het enige geloof is dat telt. Christenen zijn afvallig waartegen met een zwaard moet worden gevochten, riep hij. Hij maakte daarbij met zijn vinger een snijdende beweging langs zijn keel.

Lege stoel

Eén van de bewoners durfde aangifte te doen tegen de Libiër. Die zei dat hij zijn mening gaf in een politieke discussie. Hiervan was geen sprake, zei de officier van justitie op zitting. Ze sprak tegen een lege stoel, want de verdachte verscheen niet. Hij was na het incident overgeplaatst naar de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL) in Hoogeveen. Daar nam hij de benen en sindsdien is hij onvindbaar.

Niet voor niets gevlucht

De man zaaide met zijn oproepen onrust en angst onder de christelijke bewoners van het azc. "Nederland is een vrij land waar iedereen zich veilig moet voelen. Ook binnen een azc. Die mensen zijn niet voor niets hun land ontvlucht. Dat maakt het ernstiger", zei de officier van justitie.

De politierechter doet normaal gesproken direct na de behandeling van de zaak uitspraak. Deze keer neemt ze meer tijd om na te denken over een passende straf. Ze doet 26 mei uitspraak.