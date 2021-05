Taakstraf voor Emmenaar voor rijden onder invloed van GHB en zonder geldig rijbewijs

Een 36-jarige man uit Emmen moet voor rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs een taakstraf van tachtig uur uitvoeren. De man reed rond in een auto, terwijl hij drugs had gebruikt.

De politie kreeg op 22 juli 2019 een melding binnen over een persoon die in een gestolen auto door Emmen reed en mogelijk onder invloed was. De agenten zagen de bewuste wagen en zetten die aan de kant van de weg. De bestuurder was geen onbekende en de agenten wisten dat de man een GHB-gebruiker was. Hij had een ongeldig rijbewijs op zak.

GHB en speed

In een bloedonderzoek kwam overduidelijk GHB en speed aan het licht. De man werd niet verweten dat hij in een gestolen auto rondreed. Uit het dossier werd niet duidelijk of hier onderzoek naar is gedaan.

De officier van justitie eiste een taakstraf van honderd uur. De rechter hield meer rekening met het tijdsverloop en legde de man een lagere werkstraf op. De Emmenaar verscheen niet op zitting.