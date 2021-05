Reisbureaus zien de boekingen binnenstromen

En dat betekent dat je er weer op vakantie kunt. "Ik ben er heel blij mee', zegt Veenema. "Het is nog wel afwachten welke landen op 'geel' gaan. Maar het is het eerste positieve bericht voor de reisbranche na al die persconferenties."

Vooral Europa

Ook zelfstandig reisadviseur Gerard Pannekoek van Travel Counsellors ziet de boekingen flink toenemen. "Het begon vorige week al toen het nieuws een beetje uitlekte. Na de persconferentie gisteravond loopt het storm. Er wordt vooral binnen Europa geboekt."

De verwachting is ook dat het reisadvies vooral binnen Europa aangepast wordt. "Griekenland, Spanje en Portugal zijn erg in trek." Allebei benadrukken ze dat er gerust geboekt kan worden omdat er via reisbureaus en reisadviseurs gunstige annuleringsvoorwaarden zijn, mocht het weer richting code 'oranje' gaan.

Prijzen omhoog

De prijzen lijken wel hoger te worden. "Voor de korte termijn nog niet, maar in de zomer, in het hoogseizoen, zijn de prijzen toch wel pittig. Het is duurder dan de afgelopen jaren", aldus Pannekoek. Ook Veenema ziet voor de korte termijn nog geen hogere prijzen. " Maar het is natuurlijk vraag en aanbod. Ook zullen hotels, touroperators en luchtvaartmaatschappijen het verlies van de afgelopen tijd weer een beetje proberen in te halen."

Moeilijke tijd

De reisbranche kan dus weer een beetje opgelucht ademhalen want het was het afgelopen jaar niet makkelijk. Zowel Veenema als Pannekoek zijn eerst bezig gewest met annuleringen, omboekingen en het terughalen van reizigers. Daarna bleef het stil. "We hebben geleefd van onze reserve. Die is behoorlijk ingeteerd. Dat is een zure appel, maar die hebben we nu doorgebeten", aldus Veenema. "We hebben een poosje de kledinguitverkoop van winkels in het dorp gedaan. We zijn ingelogd op de GGD vaccinatie- en testlijn. Zo kwam er nog wat geld binnen en we kregen nog steun van de overheid, maar dat is niet toereikend".

Ook Pannekoek noemt het afgelopen jaar rampzalig. "Als zelfstandig reisadviseur werk je vanuit huis en niet vanaf een kantoor. Daardoor komen wij voor veel coronasteunmaatregelen niet in aanmerking. Dat heeft de spaarvarkens van veel reisadviseurs toch wel doen vermageren".

Maar dat lijkt nu voorbij. "Je merkt dat mensen staan te trappelen om weer op reis op te gaan. Ik heb het weer ouderwets druk. Heerlijk gevoel is dat."