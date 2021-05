Meppel schrapt eenmalig terrasbelasting

De gemeente Meppel komt horecaondernemers tegemoet en schrapt eenmalig de terrasbelasting. Meppel heeft die aanslag in 2020 wel verstuurd, maar die factuur kan de prullenbak in.

Deze zogeheten precariobelasting betalen horecaondernemers aan de gemeente als ze gebruik maken van openbare grond. Veel terrassen staan immers op gemeentegrond. "Horecaondernemers bevinden zich door de coronacrisis in financieel zwaar weer", aldus de gemeente. "Door het eenmalig intrekken van de opgelegde aanslagen van de precariobelasting in 2020 voor de terrassen kan de gemeente de horecaondernemers financieel tegemoetkomen."

'Fantastisch gebaar'

De horecaondernemers zijn er blij mee, zegt Hillard Worst. Hij is eigenaar van Grand Café De Wheem in Meppel. "Dit is een fantastisch gebaar", zegt hij. "Iedereen wordt hard geraakt. De horeca, detailhandel en de gemeente zelf. Zo'n gebaar laat zien dat we elkaar erdoorheen helpen."

Worst is één van de hardst getroffen horecaondernemers. In februari vorig jaar kreeg hij de sleutel van De Wheem. Een maand later zat Nederland in lockdown. "Ik was in die tijd bang dat we een week dicht moesten als een medewerker besmet zou worden. Een week dicht, dat kost een hoop geld", zegt Worst.

Buitenradar

Uiteindelijk was hij acht maanden gesloten. "Ongelofelijk toch? Dit had ik niet voor mogelijk geacht. Dit zie je alleen in films. Maar we hebben het overleefd. Zonder één euro overheidssteun. Die kregen we niet, omdat we een nieuw bedrijf zijn. Daar heb ik moeite mee. Het voelt niet eerlijk. Gelukkig zijn nu de terrassen weer open en kunnen we weer omzet draaien."

Worst kijkt nu elke dag naar de Buienradar. "Ik sta op met het weer en ga ermee naar bed. Wat extra versoepelingen zou fijn zijn. Ik kan niet wachten om gasten binnen in het restaurant te ontvangen."

