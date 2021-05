Emmens Bakkie Koffie: het zwarte goud als banenmotor

Een kopje koffie in de ochtend geldt voor velen als de ideale opstarter van de dag. Het zwarte goud wordt in Emmen echter ook gebruikt als de opstarter van banen.

Koffiebranderij Bakkie Koffie startte twee jaar geleden in het Rensenpark in Emmen als werkgelegenheidsproject. Het jasje begint echter aardig te knellen: een verhuizing naar een grotere ruimte op industrieterrein Bargermeer is daarom noodzakelijk.

Bakkie Koffie ontstond onder de vleugels van de stichting Toolbox, die momenteel gevestigd is in voormalige onderhoudsgebouwen en vogelkooi van het oude dierenpark. Met diverse projecten wordt geprobeerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te krijgen. Kwartiermaker is Ruben Haak, die blij is met de vlucht die Bakkie Koffie heeft genomen.

Toolboxsausje

Vooral als je bedenkt hoe bescheiden het begin was. "Ondernemer Gilly Lokerse huurde bij ons in 2018 in een ruimte van nog geen drie vierkante meter voor het branden van zijn eigen koffie. Al gauw kwam het tot een samenwerking, waarbij we er een Toolboxsausje over uit hebben gegoten." Het binnenhalen, wegen, branden, ontvliezen en verzenden van de bonen gebeurde in het vervolg met een groep Toolbox-medewerkers.

De 'bezemkast' van Lokerse werd al gauw te klein, waarop de koffiebranderij werd verhuisd naar de vogelkooi. "Inmiddels zijn we daar ook uit ons jasje gegroeid", lacht Haak. Bij Bakkie Koffie werken inmiddels dertien mensen, waarvan één in vaste dienst. "De rest bestaat uit mensen die re-integreren, stage lopen of vrijwilliger zijn."

Ontwikkelplekken

Tussen nu en twee jaar hoopt Haak vijf tot zes personen in dienst te kunnen nemen. Daarnaast zet Haak in op 15 tot 20 zogenoemde ontwikkelplekken. "Bedoeld om deelnemers een vak te leren als aanloop naar een baan." Inmiddels heeft Bakkie Koffie zijn oog laten vallen op een bedrijfspand van 200 vierkante meter op het Bargermeer. Ruim twee keer zo groot als de huidige bedrijfsruimte. "Op die plek kunnen we onze productie opschroeven van 200 naar 850 kilo per week."

Dikke winst

Het geheim van het succes zit hem in het concept. "We bieden goede biologisch ingekochte koffie tegen een eerlijke prijs. Bij ons hoeven groothandelaren bijvoorbeeld niet duizenden euro's extra te betalen voor een etiketje met een bekende bedrijfsnaam. Verder slaat het sociale concept aan. "We zijn niet gebrand op het scoren van een dikke winst, maar zetten in op werkgelegenheid." Een van de afnemers is zelfs bereid om een nieuwe koffiebrander aan te schaffen voor het project.

Emmertje koffiedik

Haak verwacht nog meer banen te kunnen filteren uit het project. "Van gebruikte koffiezakken kunnen tassen gemaakt worden. Van koffiedik worden schriften en bekers geperst of het kan dienst doen als bodemverbeteraar. Vroeger konden mensen een emmertje olifantenpoep uit de dierentuin halen, straks wellicht een emmertje koffiedik", knipoogt hij. "Dat is een mogelijke vervolgstap."

Voor het zover is moet eerst de vergunning voor de overstap naar het bedrijventerrein worden afgehandeld. Haak verwacht deze zomer over te kunnen.