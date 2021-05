Arne uit Borger heeft een heel klein stukje Ajax

"Het was heel bijzonder om dit te krijgen", vindt Joling. "Er zit ook een heel mooi doosje omheen. Het is speciaal voor de seizoenkaarthouders, die het hele seizoen niet aanwezig konden zijn [vanwege het coronavirus, red.]. Er staat ook echt een persoonlijk bericht bij, met daarin 'deze is voor jullie'. Dan ben ik net een klein kind, dan krijg ik echt kippenvel!"

Omsmelten

Het bedrijf De Tingieterij is sinds 1985 de vervaardiger van de schaal voor de kampioen van de Eredivise. Niet eerder kwam een exemplaar retour bij de makers. "Een heel bijzondere actie van Ajax waar wij graag aan wilden meewerken", zegt eigenaar Martijn van Zon van De Tingieterij.

"We zijn begonnen met het smelten van de schaal die is gemaakt van tin en 2.575 gram weegt", legt van Zon uit. "Het vloeisel is nauwkeurig aangevuld en vermengd met de juiste hoeveelheid zuiver tin, waarna de sterren zijn gegoten en gepolijst. Daarna zijn ze per post naar de seizoenkaarthouders van Ajax verstuurd. De kampioenssterren wegen 3,45 gram per stuk en bevatten elk 0,06 gram schaal."

Het sterretje is ongeveer twee bij twee centimeter, schat Joling in. Het is dan wel een wat kleinere versie van de schaal, maar daarom "zeker niet minder bijzonder", aldus Joling. "Het gaat om het gebaar. Ik kan wel zeggen dat ik een schaal van Ajax in huis heb", lacht hij.

Veel reacties uit buitenland

De voetbalclub zette vandaag een filmpje online waarin het omsmelten van de schaal getoond werd. 's Middags was het filmpje al meer dan 1,3 miljoen keer bekeken. Er komen ook veel reacties uit het buitenland. Vooral Engelse voetballiefhebbers gaan helemaal los, met reacties als "That is absolutely incredible".

(verhaal gaat verder onder de video)

Our success is your success. #XXXV Posted by AFC Ajax on Wednesday, May 12, 2021

"Wij hebben het dit seizoen grotendeels zonder onze fans moeten doen", legt algemeen directeur Edwin van der Sar de actie uit. "Althans, ze zaten niet op de tribune. Desondanks hebben onze spelers hun steun iedere wedstrijd gevoeld. Bijvoorbeeld via social media en op weg naar het stadion. Eerder lieten we met de slogan 'XXXVoorjullie' al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen, het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij. Zij hebben hiermee een tastbare herinnering aan dit seizoen en zo zijn ze op een unieke manier betrokken bij het kampioenschap."

"Ze zeiden altijd dat Ajax een kille, koude club is, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Als je ziet hoe zo'n warm gevoel dit geeft bij de supporters... dat is geweldig!", vindt Joling.

Te koop?

Het kampioenssterretje krijgt bij Joling een mooi plekje in de woonkamer. "Ik heb daar een canvasdoek van Nouri staan en ik denk dat ik deze een heel mooi plekje daarbij geef."

Ajax-fans zonder seizoenkaart en verzamelaars bieden op veilingsites al honderden euro's op de sterretjes. Of Joling hem ooit te koop zou zetten? "Wie hem op Marktplaats zet, mag wat mij betreft meteen z'n seizoenskaart inleveren!", lacht hij.