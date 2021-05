Djammen: Mr. Pim Pomsy brengt nieuwe ode aan SKIK

Het zijn er vier geworden en daarmee brengt hij vandaag een EP naar buiten.

EP

Van der Wardt benaderde, toen hij gevraagd werd om mee te doen aan het SKIK-project, een bevriend producer met de vraag om een paar beats te maken, afgeleid van de nummers van het eerste SKIK-album. "Hij had er vier gemaakt en ik vond ze alle vier heel tof", vertelt Van der Wardt. De Anser rapper kreeg inspiratie van de beats, maar ook van het oorspronkelijke album. Binnen afzienbare tijd lagen er vier teksten voor de nummers. "Toen dachten we: we hebben er maar twee nodig, dus het is zonde om de rest te laten liggen. Dus we gaan een SKIK-EP maken."

De liefde voor de Drentse band groeide bij Van der Wardt gaandeweg. "Wat ik heel leuk vind van SKIK is dat ze zo dicht bij zichzelf gebleven zijn. Sommige onderwerpen daarin spreken mij wel aan. Dat zijn dan de dingen die ik eruit gehaald heb en waar ik dan zelf mijn teksten op voortgeborduurd heb."

Eigenlijk een punkrocker

Rappen is eigenlijk een uitstapje voor Mr. Pim Pomsy. "Ik zou mezelf meer omschrijven als vocalist en niet als rapper", vertelt de Anser. "Laat ik vooropstellen: ik hou enorm van de hiphop-cultuur. En ik schrijf graag teksten. Dus ik maak al vrij lang hiphop, maar ik doe er eigenlijk helemaal niks mee", lacht hij. "Ik vind het gewoon leuk om te doen, maar ik heb niet de ambitie om daarin door te groeien." Pim van der Wardt is al jaren frontman van de Drentse punkgroep Orde Primatus. Daarnaast is hij nog op veel meer fronten actief binnen de wereld van de kunsten.

Bezige bij

"Ik ben een muzieklabel gestart met een vriend van mij. Daarin gaan we punk, maar ook hiphop produceren. We maken daarmee van alles, als het maar een beetje rouwig is." Onlangs produceerde hij met het label een album, samen met een groep internationale hiphop-artiesten. Naast het maken en produceren van muziek organiseert hij ook nog festivals. Én hij is bezig met en documentaire over een grote reis die hij een tijd terug heeft gemaakt: negen maanden met een skateboard door Afrika. Genoeg te doen dus.

De SKIK-EP is te vinden op fuckingtrashrecords.com