Bezuinigingen op ov waar dat kan, provincies hopen op steun kabinet

Overigens waren er vandaag in Provinciale Staten politiek-breed dikke complimenten voor het OV-bureau en Qbuzz over hoe ze in coronatijd het ov in de benen weten te houden.

Tot 2025 is er een tekort van 23,4 miljoen euro. Als er niet op de dienstregeling bezuinigd gaat worden, is het tekort zelfs 35,4 miljoen. Veel partijen in Provinciale Staten zien die bezuiniging waarbij er 'in de dienstregeling wordt geschrapt waar het het minst pijn doet' met lede ogen aan, maar gaan wel akkoord.

VVD en PVV willen tegen de zin van het OV-bureau de prijzen voor reizigers verhogen, maar daar zijn onder meer CDA, GroenLinks, SP, Sterk Lokaal, JA21 en D66 niet voor. Dan wimpel je de tekorten af op de reizigers die het ov wél trouw zijn gebleven en rem je de terugkeer en aanwinst van nieuwe reizigers vinden commissie en Statenleden Elke Slagt (GL), Ruud Wiersema (SL), Henk Pragt (D66) en Eline Vedder (CDA).

Hoe zit het met miljoenentekort als gevolg van de coronacrisis?

ln 2020 zijn de gevolgen van de grote daling van reizigersinkomsten opgevangen door de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk en een verplicht verlies van vervoerder Qbuzz van 5 procent. ln 2021 zijn de kosten van de uitvoering van de dienstregeling verlaagd door 5 procent op de dienstregeling te besparen en is de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk gebleven. De miljoenentekorten zijn dus voor het overgrote deel door het kabinet opgelost.

ln 2022 is er een tekort van 9 miljoen euro. Als het OV-bureau en Qbuzz 3 miljoen besparen, moeten de provincies Drenthe en Groningen 6 miljoen bijpassen. Gedeputeerde Cees Bijl hoopt dat het kabinet ook voor 2022 de beschikbaarheidsvergoeding opnieuw verlengd, maar denkt dat beide provincies ook zeker uit eigen portemonnee moeten bijbetalen. Dat moet dan maar uit de mobiliteitsreserve, vindt Bijl.

Meer reizigers meer geld

Het miljoenentekort neemt af naarmate meer reizigers terugkeren of nieuwe reizigers worden gevonden. In 2022 is er 9 miljoen euro tekort, in 2023 8,1 miljoen euro, in 2024 4,3 miljoen euro en in 2025 is het tekort nog 2 miljoen euro. De 3 miljoen bezuiniging is structureel en keert dus ieder jaar terug. De berekening is gemaakt op basis van de aanname dat in 2022 58 procent van de reizigers van voor corona moet zijn teruggekeerd. Bijl is hoopvol: "Momenteel zit op doordeweekse werkdagen 50 tot 55 procent van het normale aantal reizigers in de bus. Afgelopen week was tijdens de meivakantie het aantal reizigers zelfs 65 procent van normaal. Die stijging lijkt te komen van wandelaars, want vooral de bussen die in de buurt van het Pieterpad rijden deden het afgelopen week goed."

Ook willen het OV-bureau en Qbuzz nieuwe reizigers naar het ov lokken. Want dat niet alle vaste reizigers zullen terugkeren, staat volgens GroenLinks-Statenlid Elke Slag wel vast: "Thuiswerken blijft deels, en thuisonderwijs ook."

Waar gaat bezuinigd worden?

Het ov-netwerk moet in stand blijven, zegt het OV-bureau. De bezuiniging zal gezocht worden in het beperken van het ov-aanbod op plekken waar het zo min mogelijk pijn doet, door frequenties op lijnen met veel reizigers nog iets verder te verminderen, door parallelle lijnen waarvoor een alternatieve verbinding is (tijdelijk) niet te laten rijden en soms meer overstappen en daar waar echt geen vraag is ritten (voorlopig) te schrappen. VVD en PVV willen verder ingrijpen in de dienstregeling. Het CDA en Sterk Lokaal hameren juist op het in stand houden van een zo fijnmazig mogelijk netwerk op het platteland. Meer dan 3 miljoen per jaar bezuinigen kan volgens Bijl niet, want dan vallen er echt gaten in het ov-netwerk.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De waterstofbus van Qbuzz (Rechten: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Waterstofbussen

PVV en Forum voor Democratie vinden dat het wel een tandje minder kan met de voortvarendheid waarin Drenthe en Groningen vooroplopen met bussen zonder uitstoot, zoals de waterstofbussen. Daarvan zijn er nu twee en er komen er nog twintig bij. "Ze zijn duurzaam met nadruk op het woord duur." 'Waarom niet temporiseren in tijden als je het financieel moeilijk hebt?', vraagt PVV'er Bert Vorenkamp. En wat FvD-statenlid Johnny Bos betreft kunnen de waterstofbussen van 7 miljoen euro worden ingeruild voor gewone bussen. Die zijn goedkoper en kunnen ook langer rijden zonder te hoeven tanken.

Maar daarvan wil gedeputeerde Bijl niks weten. De bussen zijn al besteld en worden via een slimme deal betaald door het Rijk. Bovendien wil hij niet in de krap schieten dat bij financiële tegenwind je maar niet moet verduurzamen. En er is het grotere noordelijke belang: de waterstofeconomie die Groningen en Drenthe aanjagen als vervanger van de aardgasindustrie. Dat moet je niet je eigen waterstofbussen in de ijskast zetten, dan schiet je in je eigen voet.

Volgende maand praten Provinciale Staten over de nieuwe dienstregeling van Qbuzz in Drenthe en Groningen.

Voor de coronacrisis maakten de Drentse ov-gebruikers samen 295,4 miljoen reiskilometers. In 2020 was dat gehalveerd tot 146,3 miljoen. Het OV-bureau hoopt dat er in 2022 in ieder geval weer 219,5 miljoen reiskilometers gemaakt gaan worden. Als het aantal reizigers of reiskilometers sneller stijgt dan verwacht wordt het financieel gat ook kleiner. Maar bij meer reizigers zullen er ook weer meer bussen en chauffeurs ingezet moeten worden en is er meer onderhoud, dus strijden de kosten ook weer mee. En reizigersgroei betekent niet altijd meer opbrengsten. Het OV-bureau ontvangt voor reizigers met een studentenkaart standaard dezelfde vergoeding. De kostendekkendheid van het Drents-Groningse busvervoer zat voor corona boven de 50 procent, in 2019 was dat nog 38,9 procent en dat zal in 2022 met geschat 40 procent nog niet veel beter zijn.

Lees ook: