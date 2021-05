Na de laatste eindexamentraining is deze klas er helemaal klaar voor

Faber laat de leerlingen niet alleen oefenen, hij vertelt ze ook hoe die examensommen in elkaar zitten. "Bij Nederlands moet je altijd eerst de tekst lezen en dan de vraag. Maar bij scheikunde is het andersom. Kijk eerst naar de som en lees dan pas de vraag. Want dat verhaal heb je vaak helemaal niet nodig om de som te kunnen maken", vertelt hij.

Achterstanden?

Jesse Oosterga staat er goed voor met scheikunde. En toch is hij bij deze laatste les aanwezig. "Dat kan nooit kwaad." Hij verwacht eigenlijk wel dat hij zal gaan slagen. Ook Lissy Kloosterman denkt het examen wel te zullen gaan halen. "Ik hoop het wel." Ze vindt het moeilijk te zeggen of ze een achterstand heeft opgelopen door corona. De training vindt ze in ieder geval nuttig zo vlak voordat het examen echt begint.

Leraar Peter Faber zegt dat er vorig jaar leerlingen over zijn gegaan waarbij het de vraag was of dit wel verstandig was om te doen. Dat moet nu eigenlijk blijken. Hij verwacht wel dat meer leerlingen zullen zakken dan gebruikelijk. Er waren dit jaar wel fysieke lessen, maar leerlingen moesten wel afstand houden. "Leerlingen hebben het gewoon nodig om samen te kunnen overleggen en dat kon dit jaar niet."

Extra soepel

De leerlingen krijgen dit jaar wel extra coulance. "Ze hebben extra herkansingen gehad. En als het examen slecht gemaakt wordt door veel leerlingen dan verwacht ik dat de norm wel wordt bijgesteld. Verder zijn er normaal maar twee tijdvakken waarin ze examen mogen doen en dit jaar zijn dat er drie. En ze mogen ook nog een vak helemaal wegstrepen als ze daardoor wel kunnen slagen", aldus Faber.

Aan het einde van de les spreekt hij de klas nog extra moed in: "Blijf kalm. Jullie kunnen het. En nog een ding: zorg dat je op tijd bent!" De leerlingen gaan na de les alvast even kijken op de eindexamen locatie. Dat is dit jaar de gymzaal. "Zorg dat je alvast hebt gekeken waar het toilet is en dat je weet hoe dat werkt, naar het toilet gaan tijdens het examen", besluit Faber.