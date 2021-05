Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. onder dwang opgenomen

Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. (68) is onder dwang opgenomen in een zorginstelling. Dat bevestigt zijn advocaat Robert Snorn, die vanochtend de zorginstelling heeft bezocht.

Van D. is ongeveer twee weken geleden gedwongen opgenomen, bevestigt de advocaat na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden. Het is niet bekend in wat voor soort zorginstelling hij is opgenomen en hoe lang hij er moet blijven. "Bij die gedwongen opname sta ik hem niet bij", legt Snorn uit. "Wel sta ik hem bij in de nieuwe strafzaak."

Nieuwe aangifte

Daarmee doelt hij op de aangifte die één van de vijf jongste kinderen recent tegen Van D. heeft gedaan, vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarop volgde voor Van D. op 28 april een huisverbod van tien dagen, opgelegd door de gemeente Ermelo. In die gemeente wonen de vijf jongste kinderen.

Van D. is na de afronding van het strafproces tegen hem bij de vijf jongste kinderen gaan wonen. Toen het huisverbod beëindigd werd, legde het Openbaar Ministerie (OM) Van D. een zogenoemde gedragsaanwijzing op. Dat houdt in dat hij negentig dagen geen contact mag opnemen met het kind dat aangifte tegen hem heeft gedaan en niet in de buurt van de woning van de jongste kinderen mag komen.

Bezwaar tegen gedragsaanwijzing

Die nieuwe aangifte ligt bij het OM Oost-Nederland, gezien het gezin daar nu woont. Snorn was vanochtend bij Van D. om de gedragsaanwijzing die hij opgelegd heeft gekregen te bespreken. De advocaat gaat bezwaar indienen tegen die gedragsaanwijzing. "De rechtbank Noord-Nederland oordeelde 4 maart dat mijn cliënt niet 'procesbekwaam' is. Dat geldt dus ook in deze nieuwe zaak", aldus Snorn. "Bovendien is alles wat de vrijheid inperkt, zoals deze gedragsaanwijzing, een inbreuk op de vrijheid of privacy."

Het is nog niet duidelijk of het OM Van D. daadwerkelijk zal gaan vervolgen. Het OM schreef eerder in een verklaring dat het tijd nodig heeft om onder andere de aangifte te beoordelen, en in die tijd de kinderen bij Van D. weg wil houden.

Snorn weet te vertellen dat de medische toestand van zijn cliënt onveranderd is, oftewel "hetzelfde als de afgelopen jaren".

Lees ook: