CDA in Emmen hamert op verbod lachgas

Het CDA in Emmen wil paal en perk stellen aan het gebruik van lachgas middels een verbod. Fractielid Dirk van Dijken gaf vanavond aan dat zijn partij graag ziet dat dit wordt opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (apv).

Van Dijken gooide in april al een balletje op wat betreft een verbod. Het gebruik onder vooral jongeren baart de christendemocraten zorgen. Niet alleen verhoogt lachgas het risico op blijvende gezondheidsrisico, tot een dwarslaesie aan toe, maar ook geeft het overlast en brengt het de nodige vervuiling met zich mee.

Amendement

Het CDA hield een online enquête en 57 respondenten gaven aan voor een verbod te zijn. Navraag bij de toezichthouders leert dat problemen met lachgas in de hele gemeente spelen. Zij zouden volgens Van Dijken baat hebben bij meer handvaten en een verbod zou daarbij helpen om effectiever op te kunnen treden.

Het CDA wil daarom tijdens de raadsvergadering later deze maand een amendement in te dienen dat een verbod alsnog mogelijk maakt. De andere fracties in de raad kunnen zich vinden in het voorstel. De meesten willen echter nog wel even onderling overleggen.

Verbod in de maak

Burgemeester Eric van Oosterhout gaf in april aan niet meteen de noodzaak voor een verbod te zien. Er waren al een aantal maatregelen getroffen. Zoals afspraken met de horeca om geen lachgas meer te verkopen en het instellen van een ventverbod. De burgemeester wacht echter liever de landelijke wetgeving af die begin volgend jaar verwacht wordt. "Een verbod onder de Opiumwet is in de maak." Maar als gemeente kan er gekozen worden voor een tijdelijke maatregel tot die tijd.

Van Dijken liet weten het amendement in de komende weken naar de andere fracties te sturen, zodat deze die nader kunnen bespreken.

