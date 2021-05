Nieuwe podcast over het leven 'Buiten de Muren' van de gevangenis

Hoe is het leven als je na jaren in de gevangenis te hebben gezeten weer "Buiten de Muren" mag leven, in vrijheid? Marjolein Knol volgt voor een nieuwe zesdelige podcastserie van de NTR een jaar lang twee ex-gedetineerden. Een vervolg op de podcastserie "Binnen de Muren".

Tijdens deze serie volgt Knol een jaar lang Harry en Bram: twee ex-gedetineerden van de gevangenis in Veenhuizen die hun straf hebben uitgezeten. Harry zat een derde van zijn leven vast voor tweemaal doodslag. Bram is een draaideurcrimineel, een veelpleger. Iemand die lange tijd vastzit omdat hij veel kleine delicten pleegt. Zij volgde de twee heren vanaf het moment dat ze nog in de gevangenis zaten tot een jaar na hun vrijlating.

'Hij dacht dat hij zijn cel ging missen'

Het leven buiten de muren van de gevangenis lijkt een simpele stap, maar na jaren in de gevangenis voelt het leven binnen vertrouwder dan het leven buiten. Een kwart van de ex-gevangen belandt binnen twee jaar weer in de gevangenis. Hoe zullen Harry en Bram dit beleven? Zullen zij het wel buiten volhouden? En waar lopen ze tegenaan buiten de muren?

Voor Harry is dit de tweede keer dat hij de gevangenis uitstapt. De eerste keer ging het bij hem ook mis. Hij doodde opnieuw iemand en kreeg weer een celstraf. Hij is vastbesloten niet weer in oude fouten te vallen. Maar hoezeer hij ook naar buiten verlangt, zo ziet hij er ook tegenop. Knol: "Harry dacht dat hij zijn cel zou missen. Bij de vorige vrijlating miste hij zelfs zijn handboeien." Ook de structuur van de gevangenis is iets wat Harry gaat missen. Buiten moet je toch alles zelf doen, dat is anders.

Bram zou het liefst weer gaan tekenen en droomt over zijn eigen expositie. In werkelijkheid is Bram misschien wel beter af in de gevangenis. In het verleden ging het buiten al binnen twee dagen mis. Ook het vinden van een nieuwe baan blijkt lastig. Dit zijn allemaal struikelbrokken die de heren tegenkomen en die Knol volgt in de podcast.

Fascinatie voor criminelen

De fascinatie voor criminelen is bij Knol ontstaan tijdens de rechtszaak van de Nederlandse Bonnie en Clyde, oftewel Antonio en Enise: "De vrouw was net zo oud als mij. Als ik misschien haar leven had geleid... wie weet, dan zat ik daar nu misschien wel." Op dat moment besefte Knol dat criminaliteit niet zwart-wit is, maar meer een grijs gebied. Tijdens haar tijd in de gevangenis werd dit bevestigd. Veel gedetineerden hebben een persoonlijk verhaal. Maar naast de serieuze gesprekken over de gepleegde delicten en de angst van criminelen werd er ook gelachen.

Hoe het nu gaat met de mannen is vanaf vandaag te beluisteren in "Buiten de Muren" via alle podcast-apps en bij de NTR. Vanaf 14 juni is de podcast een week lang elke avond om 20:00 uur te beluisteren op RTV Drenthe.