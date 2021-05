Lukkien: 'Alles geven voor ultieme beloning: voor fans, sponsors en medewerkers'

De Veendammer coach is inmiddels wel gewend aan druk. "We hebben vaker in zo'n situatie gezeten. In ons eerste eredivisieseizoen bijvoorbeeld, toen we naar Willem II moesten. Bovendien als je kijkt waar wij vandaan komen is dit toch alleen maar prachtig. Twee maanden geleden waren we door iedereen al opgegeven en ook ikzelf, heel eerlijk, heb ook zeker getwijfeld aan een goede afloop. Zeker na het duel tegen Heracles. Die was zo slecht."

De 4-0 nederlaag tegen FC Groningen van afgelopen zondag is volgens Lukkien inmiddels naar de achtergrond verdreven. "Natuurlijk willen we ons revancheren voor dat duel, want ja Groningen was goed maar ook wij waren simpelweg niet in goeden doen. We hebben het duel gisteren nabesproken, maar heel kort. Tijd om teleurgesteld te zijn is er ook niet. De knop moest om. Simpel. Gelukkig hebben we spelers als Bijl, Araujo en De Leeuw die daar ook wel voor zorgen."

Het is nog onduidelijk of Lukkien morgenmiddag kan beschikken over de Fransman Lucas Bernadou. De middenvelder trainde vandaag apart en zijn plek werd in het partijspel ingenomen door Hilal Ben Moussa. "Lucas is niet okselfris. We gaan morgen kijken of hij inzetbaar is", aldus Lukkien. Verrips, Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan, Vlak, Peña, Frei, De Leeuw en Adzic starten sowieso tegen SC Heerenveen, dat nog in de race is voor de play-offs om Europees voetbal al is de ploeg wel afhankelijk van drie anderen clubs.

FC Emmen - SC Heerenveen begint morgen om 14.30 uur. "Dan wordt weer een puzzelstukje gelegd. Het is heel simpel. We kennen de belangen en willen de club opnieuw in de eredivisie houden. We gaan alles geven. Voor de fans, de sponsors en alle medewerkers."