Wandelen langs 25 Asser hotspots in inkt van kunstenaar Sam Drukker

Dan verschijnt het boek Assen in inkt, Een wandeling van Sam Drukker. Het initiatief komt uit de koker van de Asser horecaondernemer en VVV-baas Ronald Obbes. Hij wilde een kunstenaar bijzondere plekjes in de provinciehoofdstad laten schilderen, met als doel die te bundelen en er een stadswandeling van te maken.

Met tandenstoker en inkt

Hij kwam uit bij Sam Drukker, die zijn jeugdjaren in Assen beleefde. Gewapend met tandenstoker en inkt trok de kunstenaar vorig najaar dagen achtereen langs allerlei locaties die voor hem een speciale betekenis hebben. Op de Brink tekende hij het Drents Museum. Op de Havenkade stuitte hij op de oude graansilo. En hij klom 'met bonzend hart' over het hek van de Joodse begraafplaats, want hij was even vergeten dat deze afgesloten was. En ook krabbelde hij met het kleine houtje in zwarte inkt zijn eigen bijzondere kijk op de historische huisjes van de Gasfabriekstraat; "Misschien wel het liefste straatje van Assen", zo luidt de begeleidende tekst van Sam Drukker in het boek.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Kunstenaar Sam Drukker tekent zijn kijk op de Gasfabriekstraat in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Ook verhaaltjes

Want behalve tekenen in inkt, schreef Drukker er ook persoonlijke verhaaltjes over. Want wat betekent nou die specifieke plek voor hem, wat spreekt hem vooral aan, of wat heeft hij er ooit in zijn jeugd beleefd?

Voor Ronald Obbes is het project, wat ooit spontaan onder het genot van een borrel op het terras ontstond, 'meer dan geslaagd'. Want de eerste druk van het boek telt meteen een oplage van 2500 exemplaren.

Hoge oplage

"Dit hadden we van tevoren nooit verwacht", aldus Obbes. Die hoge oplage is mogelijk omdat inwoners van Assen, bedrijfsleven en ook de gemeente al een flink aantal exemplaren hebben gekocht. "Zo hebben we nu al dit mooie resultaat behaald. En we zijn er trots op."

Hij vindt dat Assen met het tekenwerk van Drukker een bijzondere stadsgids rijker is, inclusief nieuwe stadswandeling.

Van binnen tot buiten

Voor de complete wandelroute langs 'de 25 van Drukker', moet je wel flink doorstappen. De kunstenaar had een ruim blikveld, waardoor de stadswandeling al snel zo'n 12 kilometer lang is. Sam Drukker voert je van binnen tot buiten de stad. Het zwaartepunt van al zijn tekeningen ligt in het historische stadshart, maar de route voert je tot in Baggelhuizen en richting TT Circuit, waar langs de Oude Haarweg de Joodse begraafplaats is te vinden.

Donderdag 27 mei wordt het eerste exemplaar van Assen in inkt officieel overhandigd aan burgemeester Marco Out. Vanaf juni is het verkrijgbaar. Het boek wordt uitgegeven door Koninklijke uitgeverij Van Gorcum in Assen.

Volgens Sam Drukker 'misschien het liefste straatje van Assen', de Gasfabriekstraat (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: