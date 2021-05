Liveblog: FC Emmen wint en wendt directe degradatie af! [gesloten]

FC Emmen kwam via Sergio 'Peñalty' op voorsprong. Michael de Leeuw werd bijna onthoofd door Ibrahim Dresevic, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op de stip legde. De Peruviaan stuurde doelman Erwin Mulder de verkeerde hoek in. Even later kreeg Lasse Schöne de rode kaart na harde overtreding op Jari Vlak en ingrijpen van de VAR.

Die VAR kwam nog vaker voorbij, want in de tweede helft maakte Jan Paul van Hecke ongelukkig hands. Dat wuifde Nijhuis in eerste instantie weg, maar hij liet zich na het zien van de beelden toch overrulen door de VAR. Daardoor mocht Peña voor de tweede keer aanleggen vanaf elf meter. Hij vond de kruising, 2-0.

Het werd uiteindelijk helemaal de wedstrijd van de Peruviaan, want met een droog afstandsschot maakte hij zijn hattrick compleet. In de slotfase leidde de spelmaker nog wel de enige Drentse tegengoal van de middag in. Door een dramatische breedtepass kon Nygren richting het strafschopgebied. Vanaf zestien meter schoof hij de bal in de verre hoek, 3-1. Ondertussen had ook rechtsback Syb van Otterle de rode kaart gezien na een harde charge op invaller Marko Kolar. Daardoor eindigden de gasten de wedstrijd met negen man.

Als Fortuna Sittard volgende week wint van Willem II en FC Emmen wint in Venlo van VVV, dan kan de ploeg van Dick Lukkien zich zelfs nog veilig spelen. Een ongekende prestatie, als er gekeken wordt waar de Drenten vandaan komen..

Lees hieronder het liveblog van de wedstrijd tegen sc Heerenveen terug.