FC Emmen wendt rechtstreekse degradatie af door zege op sc Heerenveen

Komende zondag heeft FC Emmen zelfs nog kans om zich helemaal veilig te spelen. De mannen van Dick Lukkien moeten dan winnen bij VVV-Venlo en Willem II mag op eigen veld dan niet winnen van Fortuna Sittard.

Betere start

De Drentse club startte vandaag, na een schitterend onthaal van de supporters, een stuk beter dan afgelopen zondag tegen FC Groningen. Uit een penalty van Sergio Peña kwam de thuisclub op 1-0. De Peruaan schoot in de 21e minuut raak uit een penalty na een overtreding Dresevic op Michael de Leeuw.

Kort na de 1-0 moest sc Heerenveen met tien man verder, na een forse overtreding van Lasse Schöne op Jari Vlak. Ondanks legio kansen op de 2-0 bleef het bij een marge van één doelpunt na 45 minuten.

Kort na rust rust was het opnieuw Peña die toch de score verdubbelde. Opnieuw deed de nummer 10 dat uit een strafschop, nadat een afstandsschot van Caner Cavlan door de hand van Van Ottele was beroerd. Peña maakte acht minuten voor tijd zijn wedstrijd compleet door ook de 3-0 te scoren, al werd zijn inzet van afstand nog getoucheerd door invaller Nikolai Laursen: 3-0.

Eretreffer

Uit één van de spaarzame tegenstoten scoorden de Friezen via Nygren nog de eretreffer, een doelpunt dat overigens ontstond door een fout van de man of the match: 3-1. In de blessuretijd kreeg Van Ottele nog direct rood na een overtreding op Cavlan.

Op dat moment was iedereen in en rondom Emmen veel drukker met de tussenstand bij RKC - FC Twente, maar daar bleef het bij 2-1 waardoor de Waalwijkers niet meer te achterhalen zijn door Emmen. De Drenten hebben op de laatste speeldag nog maar één strohalm en dat is Willem II. De hoop is dus gevestigd op de sportieve plicht van Fortuna Sittard.