Vriendinnen wandelen 80 kilometer op Hemelvaartsdag

Eke, Roelie, Ineke, Marianne en Alet wandelen wat af. Zo hebben de vijf vriendinnen uit Emmen en Erica wandeltochten in China gelopen, natuurlijk is de Nijmeegse Vierdaagse ook al eens afgevinkt en er staat ook nog een wandelvakantie in Portugal op de planning. De Kennedymars in Odoorn was ook altijd vaste prik, maar door corona ging die nu voor het tweede jaar niet door.

Alternatieve Kennedymars

"We baalden wel dat de Kennedymars niet doorging", bekent Alet Fransen. "We waren al flink aan het trainen in de hoop dat het dit jaar wel doorging, maar helaas." Dankzij hun echtgenoten lopen de vrouwen nu een zelfverzonnen, alternatieve tocht door Zuidoost-Drenthe. "Eén van onze mannen heeft de route voor ons uitgestippeld en samen zorgen ze voor wat hapjes en drankjes onderweg."

De wandelfanaten begonnen gisteravond om 20.00 uur met hun tocht, die eerst door Emmen ging en vervolgens door het platteland. Vanochtend liepen ze bij Noord-Klazienaveen en via Zwartemeer en Erica lopen ze de tachtig kilometer uit.

Rond 15.00 uur zijn ze weer thuis, waar een verdiend glas rosé op ze wacht. "En daarna gaan de voetjes omhoog en denk ik dat we gauw zullen slapen", lacht Fransen.