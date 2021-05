Schaapskudde van Marsdijk in Assen zit klem in nachtweide

De vaste dagelijkse route over de Kanaaldijk kan niet worden genomen, want daar ligt net de nieuwe fietssnelweg. En het snelle beton droogt veel langzamer dan verwacht. Bij de andere, alternatieve route liggen bewoners dwars.

Herders met handen in haar

De herders Ron Rogaar en Caroline Visser van Landschapsbeheer het Witterveld zitten met de handen in het haar. Ze verzorgen de stadsbegrazing bij Assen al jaren, maar zo lastig als het nu is, hebben ze nog niet eerder meegemaakt. "De boel zit echt klem en wel op een hele vervelende manier. We zien voorlopig geen uitweg."

En de tijd dringt volgens Visser, want het gras in de nachtweide is zo'n beetje op. "Ze staan daar al langer dan een maand te grazen. Dus dat is zo'n beetje wel op. En even 325 schapen weghalen, dat gaat ook niet zomaar. En waar moeten we ineens met zoveel schapen naartoe? We hebben er zelf verder geen grond voor. En ze in deze tijd van het jaar in de winterstal zetten, dat kan ook niet. We hebben gerekend op de stadsbegrazing bij Marsdijk. En dat lukt dus niet. Dit kan nog wel tot begin juli duren."

Schapenhoefjes in beton

Normaal gesproken trekken de herders al vanaf half april met de kudde het veld in bij Marsdijk, om daar De Landjes kort te houden. Dat de aanleg van de fietssnelweg dit voorjaar weleens een obstakel zou kunnen vormen, was ook ingecalculeerd. Volgens wethouder Harmke Vlieg hebben de weersomstandigheden voor nogal wat vertraging gezorgd, waardoor de fietssnelweg minder snel uithardt dan verwacht.

De betonnen fietssnelweg moet nog goed drogen en kan geen trippelende schapenhoefjes aan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

"Het was de afgelopen weken nat en koud weer en daardoor duurt het met de fietssnelweg helaas langer", zegt de wethouder. "Zeer spijtig dat de kudde daardoor nog niet over de route mag, maar de aannemer wil het fietspad natuurlijk ook goed opleveren", aldus Vlieg. De projectleider is bang dat het nog te zachte beton door de trippelende schapenhoefjes en de schapenstront aangetast wordt. Die route is daarom tot juli onbegaanbaar voor de kudde.

Bang voor tuintjes

Dan is er volgens herder Caroline Visser nog altijd een alternatieve route om met de schapen bij De Landjes uit te komen. "We zouden dan rechtstreeks met de schaapskudde de Lonerbrug overgaan en via de westkant van het Havenkanaal richting het natuurgebied lopen, in plaats van via de oostkant. Maar daar stuiten we op bewoners van de Koraalstoep en de Parelstoep, die geen schapen voor hun deur langs willen hebben. Die zijn bang dat de schapen hun tuintjes verwoesten", verzucht Visser.

De alternatieve route langs de huizen was al eerder door de gemeente met een brief bij de bewoners aangekondigd. De schaapskudde zou door de aanlegwerkzaamheden voor de fietssnelweg vanaf april misschien tijdelijk heel goed langs die route kunnen, dacht de gemeente. Maar die logische gedachte, bleek al snel geen optie, kreeg Visser te horen.

"Ik geloof dat er meteen een bewoner was die dreigde een handtekeningenactie te starten", aldus Visser. "Dus niet langs de ene kant van het kanaal, en ook niet langs de andere kant. Vertel ons maar eens hoe we er dan wel komen."

De alternatieve route voor de schaapskudde langs de Stoepen stuit op bezwaren van bewoners (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Maandag gesprek

Wethouder Harmke Vlieg vindt de hele situatie voor de schaapskudde erg vervelend, maar spreekt van overmacht. "We hebben er nu eenmaal mee te maken en moeten maar zien wat mogelijk is."

Komende maandag is er een gesprek tussen de herders en de gemeente om te bekijken hoe het probleem met de schaapskudde getackeld kan worden. De herders willen snel een oplossing, want de nood is hoog. "Onze schapen staan daar in de nachtweide bij Loon al snel droog. Er is geen vreten meer en daar komt bij dat we ook gigantisch achterlopen met het begrazingsplan voor De Landjes. We hebben daar wel natuur te onderhouden. Dat halen we dit seizoen nooit meer in", stelt herderin Visser.

Hoop op alternatieve route

Visser en Rogaar hopen dat ze uiteindelijk toch groen licht krijgen voor de alternatieve route via de Stoepen. En dan in goed overleg met de buurtbewoners, zegt Visser. "Dat is best te regelen. D'r staan maar vijftien huizen langs de route. De schapenstront wordt wel weggeveegd door de gemeente. En wij doen er alles aan om de schapen op het rechte pad te houden en dus uit de tuintjes."

Volgens Visser zal dat in het begin even wennen zijn voor de schapen. "Die moeten ook ineens via een andere route dan ze gewend zijn. Maar als we in het begin eerst met twee herders de schapen begeleiden - heen en terug - dan moet het lukken", besluit ze hoopvol.

Maar wethouder Vlieg slaat meteen alle hoop de bodem in. "Nee, die route is geen onderwerp van gesprek meer. Bewoners willen het niet, dus dat is een onbegaanbare weg. We gaan maandag praten en zien wel waar we op uitkomen."

De schaapskudde in betere tijden: grazend in De Landjes bij Marsdijk (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

