'Suikerfeest voelt dit jaar niet echt als echt Suikerfeest'

Onderdeel van eetfestijn is eten delen met vrienden en bekenden. "Even aankloppen zonder afspraak, een babbeltje en door naar de volgende", zegt Aksit. Maar dat zit er vanwege de coronamaatregelen niet in. Zijn dochters gaan dit jaar pas bij hun tante op visite is als hij weer is vertrokken.

'Toch al bezig'

Ik maak minder dan andere jaren, zegt Turcan Senel. Zij staat normaal lang in de keuken om alle lekkernijen, zoals baklava, te bereiden. Of het niet lekker is om deze keer wat minder te hoeven maken? "Ik ben toch al bezig", zegt ze. "Je maakt één schaal in plaats van twee. Dat gaat in één keer door."

"We proberen er met elkaar een groot feest van te maken, maar het is wel anders", zegt Aylin Senel. "Je viert het eigenlijk alleen met je familie, waar je op een normale dag ook mee samen bent. Dus heel bijzonder wordt het dan niet."

"Dit hebben we niet in onze eigen hand", zegt Aksit over de coronabeperkingen waar het Suikerfeest dit jaar aan vast zit. Hij hoopt dat het Suikerfeest volgend jaar weer als vanouds gevierd wordt. Het feest duurt in totaal drie dagen.