Michael de Leeuw: 'Het is nog te vroeg voor complimenten'

Ook de tweede strafschop, na 53 minuten, was een prooi voor Peña. "Waarom ik die penalty's niet nam. Bij die eerste was het sowieso lastig, want ik werd in mijn gezicht geraakt. Peña schoot de bal goed binnen en mede daardoor vond ik het ook prima dat hij de tweede nam. Hij vroeg aan mij 'jij of ik?' Hij zat goed in de wedstrijd en dat bewees hij, want hij schoot die tweede strafschop zeer goed binnen."

Volgens De Leeuw is het, ondanks dat Emmen rechtstreekse degradatie heeft afgewend, nog te vroeg voor complimenten. "We hebben nog niets, al is het natuurlijk wel heel knap van hoever we komen dit seizoen."

De hoop is gevestigd op Fortuna Sittard. "Wij zullen sowieso moeten winnen. Dat hebben we zelf in de hand." Die mening heeft ook Jari Vlak. "We komen van heel ver, maar als je zo ver bent gekomen wil je je natuurlijk het liefst direct veilig spelen."

Vlak verscheen strompelend voor de camera na afloop van het duel tegen sc Heerenveen, na een forse charge van Lasse Schöne (die de Heerenveen-speler moest bekopen met een rode kaart). "Het was vol op mijn enkel. Tijdens de wedstrijd viel de pijn nog wel mee. Nu wordt het stijf en dik. Of ik zondag haal? Daar ga ik mijn uiterste best voor doen."