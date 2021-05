Flamingo in Drenthe: ‘Geniet ervan, voor je het weet is hij weer weg’

Even stak hij zijn kop op in Drenthe, een flamingo. Het exotische dier, dat vooral in warmere landen voorkomt, werd donderdag gespot in De Onlanden, in de kop van Drenthe. Nee, niet zo'n populaire opblaasbare vogel, maar een echte.

Roze veren, elegant staand op één been, zijn kop onder water, zoekend naar voedsel. Wanneer je wel eens in het zuiden van Europa of het Caraïbisch gebied op vakantie bent geweest, dan heb je mogelijk wel eens flamingo's in het wild gezien. Maar een flamingo in Drenthe? Die komen hier zelfs in de dierentuin niet voor.

"Ik zag dat deze vogel was waargenomen bij De Onlanden, dus ik ben er naartoe gereden", vertelt vogelaar Eelke Schoppers. "Een wilde flamingo in Drenthe, dat is de afgelopen jaren slechts een paar keer voorgekomen. Ik had hem nog nooit hier in het wild gezien. Dat is echt wel heel bijzonder."

Volgens de vogelaar is de sierlijke vogel afkomstig van een kolonie flamingo's die een thuis heeft gevonden in Duitsland. In het Zwillbrocker Venn, net over de grens bij Groenlo in de Achterhoek, broeden tientallen van deze vogels jaarlijks bij een meertje. Het is de noordelijkste kolonie flamingo's in Europa.

's Winters, wanneer het meer dichtvriest, trekken de vogels vooral naar de kust in Zeeland en Zuid-Holland om te overwinteren. Maar Drenthe, dat ligt te noordelijk. En daar heeft de temperatuurstijging nog geen verandering in aangebracht.

Flamingo's in Drenthe

Volgens Schoppers is de kans ook niet groot dat zich hier een kolonie flamingo's gaat vestigen in De Onlanden of misschien wel bij het Zuidlaardermeer. "De afgelopen vijf jaar is maar een paar keer een flamingo gespot in Drenthe, bij het Zuidlaardermeer, in De Onlanden, bij Beilen, Buinen en nu opnieuw in De Onlanden. Je ziet deze dieren niet echt naar het noorden trekken. Het Zwillbrocker Venn is nog steeds de noordelijkste broedplaats."

Waarom een kolonie flamingo's zich daar op de grens van Nederland en Duitsland heeft gevestigd, dat is voor de vogelaar nog steeds een raadsel. "Op de een of andere manier is dat meertje erg populair. Ze zullen er genoeg te eten kunnen vinden en een voordeel is dat er in het midden een eilandje is. Daar kunnen geen vossen komen. De condities zijn blijkbaar zo goed dat ze er ook zijn gaan broeden."

Waarom deze volwassen vogel dan een dag in De Onlanden doorbracht, dat is de vraag. "Hij moet min of meer verdwaald zijn geweest. Vaak zijn het jongere vogels die het overkomt, maar dit was een volwassen vogel."

Meer flamingo's?

Kunnen we nu ook broedende flamingo's in de toekomst verwachten in De Onlanden? Schoppers denkt van niet. "Die kans acht ik klein, hoewel er genoeg voedsel voor het dier is. Ze eten kreeftachtigen en kleine andere waterdiertjes. Die leven hier ook genoeg. Met hun snavel onder water filteren ze de diertjes eruit. Vorig jaar is er een flamingo geweest die een week in de buurt van Buinen leefde. Dat zegt genoeg over de hoeveelheid voedsel die hier te vinden is. Anders was het dier al veel sneller weggevlogen."

Genoeg voedsel of niet, de 'Drentse' flamingo heeft inmiddels de provincie weer verlaten. Een dag later werd hij gespot bij Harlingen, nog iets verder van huis. Maar zorgen hoeven we ons volgens Schoppers niet te maken. "Deze vogel keert vanzelf weer terug naar Duitsland, naar het Zwillbrocker Venn."

Keert de flamingo op de terugweg misschien nog weer terug, dan heeft de vogelaar een tip. "Als je een flamingo in Drenthe ziet, dan moet je er echt van genieten. Voor hetzelfde geld is hij morgen weer weg."