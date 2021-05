Kjell Scherpen in voorlopige EK-selectie Jong Oranje

In de definitieve selectie voor de Europese eindronde is plaats voor 23 spelers. Van de Looi maakt volgende week vrijdag bekend wie dat zijn. Op maandag 24 mei komt de groep bijeen in Zeist, waar er drie dagen lang met de selectie van het grote Oranje samen wordt getraind.

Bovenaan in poule

Jong Oranje speelde eind maart in Hongarije de poulefase van het EK. De ploeg eindigde bovenaan in een poule met Duitsland, Roemenië en Hongarije. In de kwartfinales wacht op 31 mei Jong Frankrijk in Boedapest. Bij winst spelen de Nederlandse talenten drie dagen later in de halve finales in Székesfehérvár tegen de winnaar van Denemarken - Duitsland.

De finale van het EK voor spelers onder 21 jaar is op zondag 6 juni in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.