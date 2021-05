68 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeente Hoogeveen. Ook is één patiënt uit Assen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld.

Het gemiddelde van deze week ligt op 105 positieve coronatests per dag. Gisteren werden er nog 140 besmettingen vastgesteld, de dag ervoor 88.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 14-05-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1334 (+3) 7 20 Assen 3569 (+7) 62 (+1) 15 Borger-Odoorn 1503 (+5) 30 15 Coevorden 2755 (+1) 56 31 Emmen 8795 (+10) 156 79 Hoogeveen 4348 (+21) 72 40 Meppel 2253 (+4) 32 26 Midden-Drenthe 1960 (+2) 33 30 Noordenveld 1582 (+4) 29 26 Tynaarlo 1473 22 24 Westerveld 912 (+4) 16 21 De Wolden 1870 (+7) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM meldt dat in heel Nederland 5608 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de zesde dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 6220 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

Gisteren deed het RIVM melding van 6062 nieuwe gevallen. Dat aantal heeft het instituut vandaag iets naar beneden toe bijgesteld. Aanvankelijk sprak het RIVM van 6088 positieve tests tussen woensdag- en donderdagochtend.

Aantal besmettingen in Noord-Nederland afgenomen

Het aantal besmettingen in Noord-Nederland is de afgelopen twee weken afgenomen met zo'n 25 procent. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt in Drenthe, Groningen en Friesland nu rond de 160 per week. Dit is lager dan het Nederlands gemiddelde van ongeveer 270 besmettingen per 100.000 inwoners, waarbij het Noorden al weer enige tijd de regio met de laagste cijfers is.

De druk op de klinische Covid-bedden in de noordelijke ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de ic-capaciteit blijft vooralsnog hoog. De beperkte ruimte die ontstaat wordt gebruikt voor de zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen. De noordelijke regio neemt nog regelmatig patiënten over uit ziekenhuizen van andere regio's.