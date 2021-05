Coevorden wil weer net als vroeger een buitenzwembad

Naar aanleiding van een artikel over de centrumplannen van Coevorden, begin deze week, vond Ludwig Oldenhuis dat de gemeente wel wat meer aan de eigen inwoners mag denken: "Ik las dat Coevorden een bezoekersstad wilde worden, maar zorg eerst dat je eigen burgers tevreden zijn en dat je de faciliteiten op orde hebt", peinst Oldenhuis. "Er moet meer reuring komen. Het openluchtzwembad was vroeger een groot feest en nu springt de jeugd in de gracht."

Reuring

Al jaren sijpelt de wens om een buitenzwembad door onder inwoners van Coevorden, maar concreet werd het nooit. Het opzetten van de Facebookpagina Zwembad Coevorden was een spontane actie, om wat reuring te creëren. Gezien de vele reacties op het initiatief is dat gelukt. "We zitten nu al op meer dan 2300 volgers", aldus Oldenhuis die trots zijn pagina op de telefoon laat zien. "Ik ben er wel door overdonderd."

Weemoed

Inmiddels beheert de initiatiefnemer het zelfbedachte Team Buiten Zwembad Coevorden met anderen, onder wie Raimond Rolleman. Ook hij denkt met weemoed terug aan de zwemmiddagen op De Pampert. "Als je er dan een poosje was, kwamen je ouders je een broodje brengen aan het hek en dan bleven we totdat het zwembad weer dichtging. Alles opruimen en weer naar huis", glundert hij.

Tegenwoordig heeft de gemeente Coevorden drie zwembaden: in Zwinderen, Zweeloo en Noord-Sleen, maar volgens Oldenhuis is dat te ver. "Daar stuur je je kinderen niet naartoe op de fiets. Dat is daarvoor echt te ver", vindt hij. "Ook een vieze zwemplas als de Klinkevlierse Plas aan de rand van de stad is niet geschikt. Dat is heel iets anders dan een buitenbad."

Burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief is team Buiten Zwembad Coevorden er nog niet. "Dit is een mooie eerste stap. We willen het hiermee onder de aandacht brengen. Het blijkt gewoon dat het wel leeft onder de bevolking", zegt Oldenhuis. "We proberen ook bedrijven aan te schrijven en op die manier voegen ook steeds meer mensen en organisaties zich bij ons. Hopelijk kan er een plan worden gemaakt en kan ik het doorgeven aan het college van de gemeente Coevorden. Dan kan iemand anders de handschoen oppakken. Mijn bedoeling hiermee is alleen het aanzetten tot actie."

Wethouder Joop Brink laat weten dat hij enthousiaste ideeën zoals deze steunt. Als er een goed plan komt wil hij er graag over praten, maar een buitenbad in Coevorden zou volgens Brink wel een hele opgave zijn.

De drie buitenzwembaden in de gemeente draaien voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. "Dat is geen kleinigheid. Onze drie buitenbaden hebben hun zaken goed voor elkaar, dankzij die vrijwilligers", aldus Brink. "Het is niet zomaar iets dat je neer kunt zetten."

De Swaneburg

Brink weet ook niet wat het met de exploitatie van De Swaneburg zou doen. Het sportcomplex op de plek van het oude buitenbad is in 2000 opgeleverd en Stichting De Swaneburg moet het ook hebben van vooral vrijwilligers. Oldenhuis ziet een uitbreiding van het binnenbad naar buiten wel zitten: "Erachter ligt een grote parkeerplaats waar nooit iemand z'n auto neerzet. Als je hier een opening naar buiten maakt, kun je verder alle faciliteiten van De Swaneburg gebruiken en levert dat extra inkomsten op", droomt hij.

Wethouder Brink benadrukt dat een terugkeer van een buitenbad in Coevorden heel lastig zal worden, maar dat zijn deur altijd openstaat voor goede ideeën.