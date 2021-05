FC Emmen-fan: 'De hele week was ik al doodzenuwachtig'

"Dat uit zich met zenuwen, ongeveer vier dagen van tevoren", vertelt hij vanaf de tribune, waar hij twee vaste plekken heeft. "Dat is begonnen na de nederlaag tegen FC Groningen (0-4, red.). Dan ben je alleen maar bezig met sc Heerenveen thuis. Omdat je weet dat we die moeten winnen. Je bent met niks anders bezig dan eigenlijk. Je bent scenario's in je hoofd aan het bedenken: wat als we gelijk spelen, wat als we verliezen. Er was geen andere optie meer eigenlijk. En gelukkig hebben we gisteren met 3-1 gewonnen."

Sinds 2004 komt Bosgraaf naar de wedstrijden van de FC op de Oude Meerdijk: "Als kind worden je altijd grote clubs aangebracht. Ik was altijd voor Ajax. Maar we gingen wel standaard op vrijdagavond even naar Emmen toe, want dat was een leuk uitje. Daar hebben we nog kaarten van, van seizoen 2004-2005. Op 12-jarige leeftijd ging ik daar al naartoe."

"Toen het echt goed ging dat seizoen in de eredivisie", vervolgt Bosgraaf. "Hebben we besloten een seizoenkaart te nemen. Nu hebben we vaste plekken. En die pakken ze ons niet meer af, nee."

FC Emmen speelt zondag in Venlo (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Samen met een goede vriend houdt hij alles bij. "We hebben een heel Excel-bestand bijgehouden. Daarin doen we de voorspellingen en uitslagen. Sinds de eerste overwinning van deze reeks, zeg maar. We gaan het eens bijhouden of het überhaupt nog kan. En het schijnt dat dat nog steeds heel goed kan", lacht Bosgraaf.

Hij is er stellig van overtuigd dat Emmen in de eredivisie blijft. "Ik durf dat wel te zeggen, ook al worden we zestiende, wat nu al een prestatie is als je ziet waar we vandaan komen. Ik kan het me niet voorstellen dat we dit nog gaan weggeven. Ook al moet het via de nacompetitie, alsnog blijven we wel in de eredivisie", besluit de Coevordenaar zelfverzekerd.

Zondag speelt FC Emmen in Venlo tegen VVV. Als Emmen dan in de eredivisie blijft, komt er geen groot feest bij het stadion. De gemeente laat weten dat de fans wel de kans krijgen om de ploeg bij thuiskomst toe te juichen. Met de politie, de club en de supportersvereniging zijn er afspraken gemaakt om dat goed te laten verlopen en kort te laten duren vanwege de coronamaatregelen.