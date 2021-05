De liefde dreef recordinternational Sherida Spitse naar Emmen

"Jolien was steeds vaker in Nederland en dan zit je daar in je huis en dan kijk je uit het raam en dan denk je: wat doe ik hier eigenlijk nog?", verklaart Spitse. "Dus ik was heel blij toen ik mocht vertellen dat ik naar Ajax ging en toen ging ik ook scoren voor Vålerenga. Er viel wat van me af", zegt Spitse opgelucht.

Vonk sloeg over bij SC Angelslo

Al tien jaar is ze samen met Jolien van der Tuin. Ook zij heeft altijd gevoetbald. De vonk sloeg over bij Sportclub Angelslo waar Van der Tuin speelde. Spitse kwam destijds als speelster van Heerenveen naar Emmen om een clinic te verzorgen.

"Ik stond hier in de vensterbank toen ik jou zag. Ik weet het nog precies", zegt Van der Tuin. "Ze had eerst een piercing bij haar mond. En daar hou ik niet zo van. Maar verder vond ik het een leuke meid en we hadden meteen een goede klik", herinnert Spitse zich. "En het is wel handig dat het een voetbalster is. Daar moet je wel een beetje van houden denk ik om te snappen hoe het werkt. En dan kun je er ook over praten en dat vind ik zelf wel fijn", aldus Spitse.

Carrière: van Sneek tot Ajax

De 30-jarige Friezin heeft al een rijke carrière achter zich die al op jonge leeftijd begon. "Vanaf m'n vijfde tot m'n zestiende heb ik bij Sneek gespeeld. Altijd tussen de jongens. Daar is het allemaal begonnen."

Bij de start van de eredivisie voor vrouwen in 2013 koos ze voor Heerenveen. Daarna volgde FC Twente. Op haar 23e vertrok ze voor een transfersom van 25.000 euro naar LSK in Noorwegen. Ze was de eerste Nederlandse voetbalvrouw voor wie werd betaald. Rond de geboorte van zoon Jens keerde ze weer terug naar Twente om vervolgens opnieuw naar Noorwegen te verkassen. De laatste drie jaar speelde ze bij Vålerenga. Bij beide buitenlandse avonturen ging haar vrouw Jolien met haar mee.

"In het beging was het wel pittig en zijn er aardig wat tranen gevallen", vertelt Van der Tuin. "Je zit daar alleen en je moet op zoek naar een baan terwijl Sherida haar team had en overdag ging trainen. Dus in het begin was dat wel lastig maar eigenlijk was het ook wel een hele leuke uitdaging."

'Blij dat ik in Emmen woon'

Spitse pendelt nu dagelijks tussen Emmen en Amsterdam heen en weer. Een enkele reis duurt één uur en drie kwartier en soms slaapt ze in een hotel in Amsterdam. Maar dat heeft ze er graag voor over. "Ik wilde graag bij Ajax voetballen en bij m'n gezin zijn. En dat kan ik nu allebei. Dus ik heb eigenlijk niks te klagen."

Om met het hele gezin naar Amsterdam te verkassen, daar is eigenlijk nooit sprake van geweest. "Ik vond het nu ook tijd om voor mezelf hier nu iets op te gaan bouwen", zegt Van der Tuin. "Toen we nog in Noorwegen woonden hebben we dit huis in Emmen al gekocht. En ik kreeg hier al vrij snel een baan dus eigenlijk hebben we daar nooit over nagedacht."

En daarbij komt dat Spitse het naar haar zin heeft in Emmen. "Het is hier lekker rustig en we wonen in een mooie omgeving met de bossen achter ons huis. Ik ben blij dat ik hier woon. Ook de mentaliteit bevalt me. Dat gaat goed samen. Dat zie je wel aan ons", lacht de middenvelder.

Recordinternational

Met 184 interlands achter haar naam is Spitse recordinternational, zowel bij de Nederlandse mannen als bij de vrouwen. Vanaf haar zestiende verdedigt ze al de kleuren van oranje. "Ja, dat is wel iets moois. Ik ben er eigenlijk altijd bij geweest. Ik heb misschien één wedstrijd gemist. Hoe ouder je wordt hoe meer je dat beseft en dat is wel iets moois", vertelt Spitse.

Olympische Spelen

Als het over de naderende Olympische Spelen van Tokio gaat, is ze opgetogen. Na de Europese titel en zilver bij het WK gaan de Oranje Leeuwinnen in Tokio hun Olympische debuut maken. "Ik denk dat we nog steeds goed zijn. Elke keer als we bij elkaar komen hebben we het naar ons zin en maken we plezier met elkaar en leveren kwaliteit bij onze trainingen. En we hebben de afgelopen periode ook goede oefeninterlands gespeeld tegen goede landen. Dus ik ben heel benieuwd."

Spitse is tevreden en trots als ze terugkijkt op haar carrière. Tóch heeft ze ook nog een ultieme voetbaldroom. "Barcelona is ook mijn club. Dat zou ik nog heel leuk vinden. Als het niet gebeurt, gebeurt het niet. Maar ik hou ervan hoe ze voetballen. Ik kijk ook altijd naar de mannen. Dat vind ik mooi", besluit ze.

Play-offs

Vanavond om acht uur moet Spitse met Ajax in de play-offs aantreden tegen FC Twente. Ajax moet winnen om nog uitzicht op de landstitel te houden. Afgelopen zondag verloren de Amsterdammers de thuiswedstrijd tegen Twente met 2-1.