Huisarts Noordscheschut doet mee aan prullenbakvaccin: 'Het scheelt veel belwerk'

"We vinden het zonde dat overgebleven vaccins weggegooid worden en niet bij de patiënt terecht komen", zegt huisarts Nadine Damman.

Minder belwerk

Aanmelden kan niet. Op de website kun je een plaatsnaam invullen en dan zoekt de site waar er binnen een straal van 20 kilometer vaccins over zijn. Als dit het geval is, dan kleurt een praktijk die meedoet blauw en staat een tijdvak vermeld wanneer het vaccin kan worden gehaald. Huisartsen die niets over hebben zijn op de site rood gekleurd.

Meedoen levert een voordeel op: "Het scheelt mijn assistentes veel tijd. Het is vaak een last minute dingetje. Je vaccineert al de hele dag en op het eind zie je hoeveel vaccins je over hebt. En dan moet je nog gaan bellen. Dat levert wel eens problemen op", aldus Damman.

Drukte verwacht

Bij een praktijk in Gouda stonden gisteren honderd mensen voor de deur. Hoe denkt Damman dit te voorkomen? "Ik denk dat dit niet helemaal te voorkomen is. Maar mensen kunnen het zelf op de website in de gaten houden. Op het moment dat er geen vaccins meer over zijn wordt het huisje ook weer rood omdat je je dan als huisarts ook weer afmeldt", legt de huisarts uit.

Ze verwacht dat er veel mensen gebruik van gaan maken. "Afgaand op hoe het is gegaan in Gouda denk ik dat wel ja. Ik vind het een heel goed initiatief."