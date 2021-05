De 'day after' van Drèents Liedtiesfestival-winnaar Jolien: 'Het moet allemaal nog landen'

In het Atlas Theater in Emmen liet Jolien tien finalisten achter zich. Haar nummer Vuul (oh oh oh) viel in de smaak bij zowel het publiek als de jury. "Het is best eng dat je wordt beoordeeld op je stem en ook op de tekst. Dat is heel kwetsbaar. Maar des te mooier dat het zo gewaardeerd wordt. Ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven!"

Eigen Drents

Jolien is niet Drentstalig opgevoed maar haar ouders spreken wel Drents. Ze had in eerste instantie twijfels of haar Drents wel goed genoeg was om mee te doen met het liedjesfestival: "Ik dacht altijd dat ik heel ABN sprak. Maar toen ik in Utrecht woonde kon iedereen horen dat ik uit Drenthe kom. Mijn Drents is misschien niet helemaal perfect, maar het is gewoon mijn eigen Drents".

Reacties

De telefoon van de kersverse winnaar stond roodgloeiend. Alleen al gisteravond had ze 186 berichten op Whatsapp. "Ik heb zo veel leuke reacties gekregen. Dat doet me echt enorm goed. Mensen die me feliciteerden en ook mensen die zeggen dat het terecht is dat we gewonnen hebben. Ik weet niet of dat echt zo is, maar het is wel hartstikke leuk."

Lekker nummer

Vuul (oh oh oh) gaat over een einde van een relatie, vertelt Jolien. "Maar het is heel moeilijk om uit te leggen waar liedjes eigenlijk over gaan, het is vaak heel persoonlijk wat iemand er in ziet. Het is vooral gewoon een heel lekker nummer. Het is 'catchy'. Het zit gewoon de hele tijd in mijn hoofd. Ik denk dat we daarom ook gewonnen hebben. Je zingt het gewoon lekker mee en het is energiek".

Toekomst

Met de prijs op zak wil Jolien extra gas geven met haar carrière. Ze gaat Vuul (oh oh oh) uitbrengen als single met een videoclip en een album opnemen. "Deze prijs is ook een teken dat mensen geraakt worden door wat we doen en dat ze het waarderen. Het is een aanmoediging om door te blijven gaan."

