Onbegrip gesloten bedrijven groeit: 'Rutte is blijkbaar geen saunaliefhebber'

De zoetige geur van oliën en zeep hangt nog overal in het gebouw. De bubbelbaden zijn leeg en in de saunacabines zelf is het ijskoud. Die zijn inmiddels al ruim vijf maanden niet gebruikt. Jeanette van Putten is eigenaar van sauna Thermen in Zuidwolde. De sauna bestaat zo'n twee jaar, maar is nu langer dicht geweest dan open. "Het is bijna een parttime baan geworden", vertelt ze. "De ene helft van het jaar werk je, de andere helft van het jaar ben je dicht."

Zeventig graden

Dinsdag kondigde het kabinet aan dat de zwembaden en sportscholen vanaf 19 mei weer open mogen. Met uitzondering van de kleedkamerfaciliteiten. Bij eerdere maatregelen en versoepelingen hoorde ook de saunabranche tot deze groep, maar dat is nu anders. Want voor deze ondernemers is een heropening nog niet binnen handbereik.

"Blijkbaar heeft Rutte nog nooit een sauna bezocht, want wij worden geen enkele keer in zijn toespraken genoemd", zegt Van Putten. Ze begrijpt de maatregelen maar het is volgens haar niet logisch dat haar branche een andere versoepelingsdatum krijgt. "Het is onbegrijpelijk. Sportscholen gaan open omdat het beter is voor de fysieke gesteldheid van mensen. Maar datzelfde geldt voor sauna's. Bovendien gaat het virus boven de zeventig graden dood dus dan helpt een sauna alleen maar mee", denkt ze.

(Artikel gaat verder onder de video)

De tijd dringt. Want sommige sectoren hebben groot belang bij de voorjaars- en zomermaanden. Zo zien kermisexploitanten hun seizoen langzaam verloren gaan. "De eerste kermissen beginnen al rond april", zegt exploitant Johnny Roulaux uit Assen. "Ik zie het donker in voor komende zomer", zegt hij. Zijn attracties staan al een tijd stof te vangen in de schuur, maar de kosten lopen door. Om wat geld te verdienen werkt hij bij als vrachtwagenchauffeur. Hoewel de zomer nog moet beginnen, wordt het een spannend seizoen in de kermisbranche.

Slepende onduidelijkheid

De exploitanten moeten namelijk ruim van tevoren een vergunning aanvragen in bij de gemeentes waar de kermis plaatsvindt. Maar die procedures duren zes tot acht weken. Die tijd is er niet. "Assen wil best meewerken en de procedures versnellen maar het is de vraag of dat genoeg is", denkt hij. "Alleen de kermis in Uden ligt vast, andere gemeentes durven nog geen knoop door te hakken."

Vooral de slepende onduidelijkheid breekt deze sectoren op. Een vaststaande openingsdatum zou hen al helpen een stip op de horizon te zetten en zich daarop voor te bereiden. Volgens Van Putten duurt het een week voordat haar sauna is opgewarmd. "We zitten hier niet elke dag schoon te maken, te filteren en te pompen om de boel startklaar te houden. Zo werkt het niet."

De volgende versoepelingen zijn gepland voor 19 mei. De stap daarna op zijn vroegst op 9 juni.