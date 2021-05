Scholeksters floreren op industrieterrein Messchenveld in Assen

Onderzoekers Bert Dijkstra uit Assen en Rinus Dillerop uit Veenhuizen doen al jaren onderzoek naar de komst van de vogels naar industriegebieden. De scholekster, van origine een kustvogel, verruilt volgens hun gegevens de weidegebieden voor het beton en staal van de stad.

Gevaarlijke weilanden

Volgens Dijkstra voelen de vogels zich veiliger tussen de bedrijven dan op het platteland. "Scholeksters broeden in het weiland meestal op de grond en dat is onveilig. De eieren of kuikens zijn daar een gemakkelijke prooi voor roofdieren of de nesten worden overreden door landbouwvoertuigen", zegt de onderzoeker. De platte daken van bedrijventerreinen zijn ideaal voor de vogels. Er rijden geen grote voertuigen en roofdieren komen niet gemakkelijk omhoog. Daarnaast is er vaak voldoende voedsel te vinden in groene bermen in de buurt.

Lastiger wordt het voor de vogels als de beste nestplaatsen al ingepikt zijn door soortgenoten. Parkeerplaatsen van grind of kortgemaaide grasbermen zijn aantrekkelijk voor een scholeksterpaartje, maar daar zit wel een extra risico aan. Dijkstra: "Er leven hier ook steenmarters en kraaien die de nesten leegroven, of er kunnen auto's overheen rijden."

Scholeksterkuikens zijn hun leven niet overal even zeker (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Nestpalen

Daarom hebben de onderzoekers speciale nestpalen ontworpen. Die bestaan uit een 2,5 meter hoge paal met daarop een houten bak gevuld met schelpen. Voor auto's en de meeste grondroofdieren hoeven de jonge scholeksters dus niet te vrezen. Dillerop: "We maken ook een soort afdakje waar de kuikens onder kunnen schuilen voor de felle zon of voor roofvogels. Zo hopen we dat er nog meer scholeksters lang genoeg overleven om uit te vliegen."

Naast het maken van nestpalen houden de onderzoekers de volwassen vogels in de gaten. Kuikens krijgen ringen om hun poten, die kunnen worden uitgelezen door vogelaars in heel Nederland of daarbuiten. Uit de meetgegevens zien de onderzoekers een kleine opleving van het aantal scholeksters dat toch probeert te broeden op het platteland. Dijkstra: "Dat zijn de vogels die op de bedrijventerreinen geen plekje kunnen vinden. Ze proberen het dan toch daarbuiten, maar helaas gaat dat niet zo vaak goed als in het industriegebied."

