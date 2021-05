Had Johannes Post maar geluisterd

Thie Brouwer, boer en verzetsman, collectie Arie Brouwer (Rechten: Collectie Arie Brouwer)

Overval op de Weteringschans

Jan Willem Van de Kolk deed onderzoek naar het leven van verzetsman Thie Brouwer uit Gasselternijveenschemond en stuit daarbij op bandopnamen waarin Brouwer vertelt over de oorlog: "Twee nachten voor de overval op het huis van bewaring de Weteringschans was Johannes Post bij Thie Brouwer thuis. Hij had in die tijd, omdat hij werd gezocht, geen vaste verblijfplaats en logeerde wel vaker bij Thie, in diens huis in Den Haag. Die avond hebben ze de plannen voor de overval op die gevangenis besproken, samen met Jan Smallenbroek, ook een kopstuk van het verzet. Die twee uiten hun zorg over dit plan. Ze raden hem aan ervan af te zien, de SS-er zou niet te vertrouwen zijn."

Patronen en revolvers

Het loopt inderdaad fout. Als in de nacht van 14 op 15 juli 1944 een knokploeg de gevangenis binnendringt, valt deze in een hinderlaag. Na een vuurgevecht worden zes overvallers gevangengenomen. Post, die volgens plan zelf niet aan de overval deelnam, wordt later opgepakt. Thie Brouwer wacht de volgende dag tevergeefs op Post. Hij wordt ongerust. "Als het nou maar niet mis is", zegt hij in de bandopname.

"Toen zijn we de volgende dag naar Rijnsburg gefietst, daar woonde de broer van Johannes, de dominee Post." Ook een andere broer is daar, Marinus Post. Hij zegt: "Nou Brouwer, het is goed dat ik je gezien heb jongen, anders had ik geschoten." Thie Brouwer ziet op het aanrecht patronen en revolvers liggen en vertelt: "Hij had in Elburg het politiebureau overvallen, in zijn eentje. Hij zegt: 'Ik geloof er niets van, dat het mis is. Want Johannes laat zich niet doodschieten.' Toen hebben we een gesprek gehad met dominee Post. Die zei: 'Die jongens moeten vrij, daar moeten we Londen bij hebben, we moeten iets doen, anders loopt het mis.' Maar ja, dat was niet bereikbaar, hè..."

Johannes Post wordt op 16 juli, samen met twaalf anderen, gefusilleerd in de duinen bij Overveen.

