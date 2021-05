Nu ook testlocatie in Emmen voor gratis grenstesten

De overheid wil de inwoners van de grensstreek tegemoet komen. Zij moeten een negatieve coronaverklaring hebben om Duitsland in te mogen. Die testen neemt de GGD niet af, dus zouden die grenstesten door commerciële aanbieders gedaan moeten worden.

Speciale website

Eerder deze maand ging daarom de site grenstesten.nl online. Daar kunnen mensen die naar Duitsland moeten een afspraak maken voor een gratis test. Dat geldt niet voor mensen die voor hun lol de grens over willen, bijvoorbeeld om in Duitsland te shoppen.

De gratis coronatest is in principe tot 30 juni beschikbaar. Zodra de verplichting van de Duitse overheid vervalt, vervalt ook de gratis grenstest.

Drie doelgroepen

Wie in Drenthe woont, maar in Duitsland werkt, moest zelf een test regelen om naar het werk te kunnen. Hetzelfde geldt voor Drenten die zorg of mantelzorg verlenen voor familieleden in Duitsland of zelf zorg ontvangen in Duitsland. Ook wie in Duitsland onderwijs volgt kan zich via grenstesten.nl gratis laten testen.

Zo veel mogelijk grensgemeenten krijgen een testlocatie. De overheid levert de gratis testen en het personeel, de gemeenten zorgen voor een locatie waar mensen getest kunnen worden.