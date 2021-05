Bloemencorso Eelde 65 jaar: een boek meer dan waard

Al twee jaar werkt Bonder eraan. Dat had hij vooraf niet gedacht, maar het bleek een soort monnikenwerk. "De moeilijkheid is om niemand te vergeten, niemand extra in het zonnetje te zetten en alles reëel te bekijken. Als je erin duikt kom je telkens weer iets nieuws tegen."

Defilé voor Juliana

En zo werd het boek alsmaar groter en lijviger. Het aantal hoofdstukken groeit gestaag: nummer 93 is in de maak. Dat is dan ook wel een speciale. Het slotstuk gaat over het defilé van prinses Juliana en prins Bernhard, op 30 april 1987.

Die dag was er een speciaal defilé bij paleis Soestdijk, ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Juliana en Bernhard. Namens Drenthe trok er onder meer een praalwagen van het Eelder corso langs het echtpaar.

Besmet met corsovirus

Bonder werd al jong gegrepen door het 'corsovirus'. Op zijn negende stond hij mos in het gaas te prikken. Echt corsogek werd hij in 1967, toen hij zijn vrouw Willie zag staan op de wagen Beat and Flowers - het was die tijd, ja.

Het ging nooit meer over, die corsogekte. Zelf werd hij later een bekend ontwerper van wagens, vanaf eind jaren tachtig. "Toch wel zo'n veertig tot vijftig bij elkaar. En alle prijzen gewonnen, behalve de eerste en de ereprijs. Die ereprijs moet nog een keer komen", zegt de zeventiger vol goede moed.

In het boek is er natuurlijk ook aandacht voor het eerste uur. Joop Arends en Arend Kok zijn de initiatiefnemers. Het begon in 1955 met de bloemententoonstelling Floralia in Aalsmeer. "Toen werd gezegd: Aalsmeer heeft een bloemencorso, dat kunnen wij vast wel beter. In 1956 ging een groep er met de bus naartoe om de kunst af te kijken en een jaar later was het eerste corso in Eelde."

Vanaf het begin waren er ongeveer vijftien wagens - ongeveer net zoveel als de laatste editie, in 2019. Maar de wagens zijn wel groter geworden - en duurder. "Een gemiddelde wagen kost zo 15.000 tot 20.000 euro."

Dit jaar nog corso?

En of er dit jaar nog een corso komt? Bonder sluit het nog niet uit. "Dat hang af van Rutte. Als alles snel weer mag, komt er dit jaar nog een corso." Maar dan moet het kabinet wel snel beslissen: "Twee, drie weekjes, langer moet het niet meer duren. Dan kan het nog."

Veel voorwerk is al gedaan, voor het afgelaste corso van vorig jaar. "De ontwerpen zijn al klaar. De meeste wagens zijn ook al deels klaar, alleen moet het nu nog afgemaakt worden."

Het boek over 65 jaar bloemencorso verschijnt waarschijnlijk in oktober. "Eerst moeten we het corso van dit jaar afsluiten, daarna is het boek af."

Bekijk hieronder een fragment uit het RTV Drenthe-programma Cassata waarin Homan Bonder vertelt hoe hij besmet raakte met het bloemencorso-virus.