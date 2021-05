Theaterstuk 'Mijn liefde is een koorts' sluit cultureel seizoen Midden-Drenthe af

'Mijn liefde is een koorts' is gebaseerd op een gelijknamig sonnet van Shakespeare. "Het gaat over eenzaamheid, passie, liefde, maar ook een vleugje humor", legt regisseur Betsy Torenbos uit.

Nieuw verhaal

Aanvankelijk zou het een druk jaar worden voor culturele gemeente Midden-Drenthe. Door de vele aanvragen werd het jaar zelfs verlengd. Maar enkele grote voorstellingen gingen door corona niet door. Nu zet ROODPALEIS alles op alles om deze voorstelling wel op te voeren. Dat doet het gezelschap met een heel nieuw verhaal dat zich afspeelt in coronatijd.

Gevarieerde voorstelling

De voorstelling vertelt het verhaal van Susan en haar kleindochter Sonja, gespeeld door actrice Rosa da Silva uit Klazienaveen. In het begin van de corona-lockdown probeert Sonja haar oma uit een verpleeghuis te halen om samen met haar te kunnen zijn. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Bovendien krijgt Susan plotseling een bericht van een oude geliefde.

De makers zorgen voor een gevarieerde voorstelling met dans, filmprojecties en een fluisterkoor. De muziek wordt gecomponeerd door Bob Zimmerman, bekend van de tango-compositie op de bruiloft van Máxima en koning Willem-Alexander.

In het Drents

Da Silva zelf zingt een lied in het Drents. Ondanks haar Drentse afkomst is dat nog best spannend. "Ik heb nog nooit in het dialect gezongen", vertelt ze. Vooral op de uitspraak moet ik nog goed oefenen. Gelukkig krijg ik hulp van Martijje Lubbers die het lied heeft vertaald. Zij helpt me ook bij de uitspraak."

De spelers en makers hebben lang moeten wachten totdat ze weer op de planken mochten staan. Volgens regisseur Torenbos was de eerste keer een speciaal moment. "We hebben echt gehuild", vertelt ze. "Vooral tijdens de repetities voor het fluisterkoor waren de mensen diep ontroerd. Het was zo mooi en belangrijk om weer samen te zijn en samen deze voorstelling te maken."

De voorstelling wordt opgevoerd van 11 tot en met 18 juni in de pas gerestaureerde Stefanuskerk in Beilen.

Lees ook: