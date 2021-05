Rolde steekt sportschoolhouder met pech hart onder de riem

Sanna Vermaas en Hans Niemeijer uit het dorp konden Rahimi vandaag na een flinke bootcamp een cheque van 2318 euro aanbieden. "Ik krijg er zwetende handen van dat het dorp mij dit gunt. Ik ben heel dankbaar," is zijn reactie.

Man met een missie

Het is natuurlijk een bedrijf en z'n beroep maar Rahimi heeft met z'n sportschool ook een missie. Zorgen dat Rolde een professionele sportschool heeft en houdt waar iedereen -jong en oud- op z'n eigen niveau kan trainen. Betaalbaar voor iedereen. En dat ouderen onder begeleiding kunnen sporten. Want een landelijke sportketen zal geen sportschool openen in Rolde. Daarvoor is het dorp te klein.

Flink wat tegenslagen

Sporter Hans Niemeijer: "Daoud heeft in zijn leven veel tegenslagen gehad. Daoud is gevlucht uit Irak of Iran, dat weet ik niet eens precies. Hij is oorlogsvluchteling en is tijdens de oorlog dierbaren verloren. Aan de oorlog heeft hij een trauma overgehouden. In Nederland probeert hij een nieuwe start te maken. Hij heeft een tijd geprobeerd om een groter pand voor zijn sportschool te krijgen". Dat is gelukt, in een voormalig garagepand in Rolde. Maar door corona heeft Daoud een zwaar jaar achter de rug: de sportschool moest dicht. Daar komt nog bij dat het dak van het pand lek is. De verhuurder moet dat oplossen, maar dat zorgt voor behoorlijk wat gedoe met de nodige juridische gevolgen.

Volgens Niemeijer doet Rahimi veel voor het dorp ondanks z'n lastige situatie. Sportende kinderen kregen een bidon en in coronatijd gaf hij gratis buitentrainingen voor handbalvereniging Unitas.

De komende vijf jaar kan Rahimi op z'n nieuwe plek blijven. Dan wil de pandeigenaar de boel plat gooien voor woningbouw en zal Daoud op zoek moeten naar een nieuwe huurplek in Rolde. Tot slot nog een kleine peptalk van de sportschoolhouder: "Het is een lastige tijd. Maar niet voor mij ook voor anderen in corona-tijd. Dan moet je klimmen met z'n allen, er overheen." Daoud laat zich niet uit het veld slaan.