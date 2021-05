Zanger Leon Moorman: 'Knooin is juist het mooiste wat er is'

"Het was heel bijzonder en ik krijg heel veel reacties, vooral op social media. Maar ook berichtjes van mensen die toch ineens mijn muziek hebben ontdekt. Ik ben heel positief verrast."

Positief woord

Het nummer Knooin zorgde voor een vliegende start van zijn carrière. Moorman: "Knooin heeft ervoor gezorgd dat ik het Drèents Liedtiesfestival heb gewonnen en dat ik mee mocht doen in Italië aan het Suns Europe Festival. En dat zijn plekken waar ik heb kunnen laten zien dat er wel een carrière inzit als je Drentstalige popmuziek wilt maken."

De uitdaging was om van het woord Knooin een positiever woord te maken. "Mensen dachten: Knooin dat is allemaal negatief, maar Knooin is juist het mooiste wat er is. Je moet gewoon vallen en opstaan, fouten maken. Vooral als het je passie is en je bent er misschien niet meteen heel goed in, maar ga er gewoon mee door."

Zweden

Een groot deel van de nummers voor het album schreef hij samen met een team in Zweden. Een van de eerste nummers die hij daar schreef is Jemie. Hij schreef het nummer voor zijn vriendin. "Mijn droom is op reis gaan, muziek maken en dit met vrienden doen. En toen merkte ik voor het eerst: zij had hier bij moeten zijn. Toen ik daar was schreef ik gelijk dit liedje."

Het eerste album is nu te koop, maar er wordt al doorgewerkt. "Ik ben al aan het schrijven geweest voor de dingen hierna. Ik ben echt bezig met de volgende stap."

Leon Moorman zong in de uitzending van Djammen het nummer Jemie live in de studio. Bekijk het fragment hieronder.