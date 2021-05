Hurry-Up dit keer niet opgewassen tegen Aalsmeer

Hurry-Up heeft ook de voorlaatste wedstrijd in de HandbalNL League verloren. Waar de Zwartemeerders een maand geleden nog wonnen van Aalsmeer (29-28), was de formatie van Joop Fiege vanavond niet tegen de titelhouder opgewassen: 23-33.

In de eerste helft werd Hurry-Up op eigen helft compleet overlopen door Aalsmeer. De gasten, tweede op de ranglijst en in de race voor een plek in de finale met LIONS, konden naar hartelust scoren.

20-27

Na de pauze (10-22) veranderde het wedstrijdbeeld in het eerste kwartier niet. Doelman van Aalsmeer Marco Verbeij bleek een plaag voor Hurry-Up, dat gisteren de komst van spelmaker Erik Blaauw bekendmaakte.

Pas na 14-26 kon de thuisploeg wat terugdoen. Bernie Vermeer, Harm Meijer en de Portugees Ulisses Ribeiro wisten de score te verbloemen (20-27).

Portugezen

Het contract van laatstgenoemde loopt net als dat van zijn landgenoot Tiago Azenha in de zomer af. Terwijl Hurry-Up in de HandbalNL League als hekkensluiter een bijrol speelt, wordt al gekeken naar volgend seizoen. Onder meer Vermeer, Boris Tot en Dragan Vrgoc hebben in Zwartemeer een nieuwe handtekening gezet.

Het is de derde stevige nederlaag op rij voor Hurry-Up. Eerder gingen de mannen van Fiege ten onder in Sittard (39-26) en Panningen (41-29). Over een week sluit Hurry-Up de HandbalNL League om 19:00 af in Noord-Limburg tegen Bevo.