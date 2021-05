FC Emmen zonder Vlak, maar met Bernadou naar Venlo

Vlak probeerde de afgelopen dagen van alles om het duel van morgen te halen, maar zelfs een Volendams wondermiddel met mosterd en koolbladen mocht niet baten. Door de afwezigheid van Vlak zal daarom Hilal Ben Moussa, net als tegen sc Heerenveen, gaan starten.

De situatie van FC Emmen is helder. De rood-witten moeten zelf winnen en dan hopen op hulp uit Tilburg, waar Fortuna Sittard gelijk moet spelen of (uiteraard) winnen van Willem II. Er zijn nog andere ontsnappingsmogelijkheden voor Emmen, maar die worden pas interessant als FC Emmen zelf niet wint van VVV of als RKC met forse cijfers onderuit gaat bij Feyenoord.

Maar net als Dick Lukkien willen ook wij niet teveel speculeren, maar duidelijk is wel dat de hoop vooral gevestigd is op Fortuna Sittard. "Ik ken Sjors Ultee redelijk goed en ik denk dat hij met zijn ploeg gewoon zo hoog mogelijk wil eindigen. Daar zijn ook spelregels voor. Hoe hoger je eindigt, hoe meer geld je verdient. Bovendien heeft Fortuna nog gewoon een kans op de play-offs op Europees voetbal", aldus Lukkien.

De oefenmeester verwacht niet dat zijn ploeg ook maar één procent het gevoel heeft dat het duel tegen VVV een appeltje-eitje is omdat de Limburgse club al is gedegradeerd. "En als dat wel het geval is, dan zal ik ze dat morgen nog eens op het hart drukken dat dat niet kan."

Diemers stelt Ben Moussa gerust: 'Bij winst zijn jullie safe'

Ook Hilal Ben Moussa is ervan overtuigd dat Fortuna alles zal geven tegen Willem II. "Ik heb Mark Diemers, oud-speler van Fortuna, een appje gestuurd. Hij zou contact opnemen met de trainer. Hij garandeerde me, dat als we zelf winnen, dat we dan safe zijn."