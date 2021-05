Gasloze proefwijk in Kloosterveen: partijen na alle onvrede weer om tafel

Eerder werd er een moment van bezinning ingelast door het college van B&W omdat er veel onrust was in de wijk nadat die werd aangewezen als startwijk om helemaal van het gas af te gaan.

Verbazing en weerstand

Er werden protestbrieven geschreven en eind april luidde werkgroep Duurzaam Kloosterveen in Assen de noodklok bij de Tweede Kamer. Maar binnenkort zitten de partijen samen aan tafel. Kloosterveen werd aangewezen als startwijk om voor 2030 van het gas af te gaan. Dit door volledige elektrische warmtepompen. Maar de wijk was hier zelf verbaasd over, zo vertelt Anita de Rijke, bestuurslid van werkgroep Duurzaam Kloosterveen, in het radio Drenthe-programma Cassata.

"In 2018 werd gezegd dat de laatste wijk waar je een proef zou moeten doen Kloosterveen zou zijn. Omdat daar de huizen al goed geïsoleerd zijn en met name gebouwd zijn voor 2010. Na 2010 zijn er vierhonderd woningen bijgebouwd die meer geschikt zouden zijn voor een warmtepomp, maar de 3600 woningen die voor die tijd gebouwd zijn, zijn dat niet."

Meer samen doen

Volgens de werkgroep voelt het alsof de plannen door de strot geduwd worden. "Dat is hun ervaring en dat moeten wij ons als raadsleden ook aantrekken," zo reageert VVD-raadslid Bert Homan in het radioprogramma. En dat samendoen, daar is nog winst te behalen volgens Homan. "Wat je hier vooral ziet, is waar je wij als maatschappij en waar wij als politiek aan moeten wennen. En dat is dat de samenleving verandert en dat we op een andere manier met elkaar om moeten gaan. Dat zie je in Den Haag. Maar ook in de provincie en de gemeente. We moeten veel meer met de samenleving samen doen."

En dat is ook wat er in Kloosterveen is misgegaan volgens de werkgroep Duurzaam Kloosterveen. De Rijke: "Er is geen participatie geweest met de inwoners vooraf aan de warmtevisie. Er is een warmtevisie opgesteld en daarin heeft de gemeente Assen bij één bedrijf informatie ingewonnen en daar is een rapport uitgebracht. Toen heeft wethouder Dekker in al haar wijsheid gezegd 'ik vind Kloosterveen als startwijk prima'."

Terug naar de tekentafel

Heeft om tafel gaan nog wel zin? Volgens de Rijke is er wel een opening als er een aantal punten fundamenteel verandert. "De datum van 2030 moet er uit, all electric ook. Dus kijk ook naar andere systemen en Kloosterveen wil geen startwijk zijn." Kortom; terug naar de tekentafel en een nieuw plan opstellen, maar dan samen met de inwoners.

De Rijke ziet veel meer in een vrijwillige basis. Dus dat mensen zichzelf aan kunnen melden als proefhuis. "Maar bied daar dan ook iets voor terug. Bied mensen een goede financiële regeling. Haalbaar en betaalbaar moet het zijn. En op het moment dat mensen dan zeggen, ik zie dat wel zitten, beschouw dat dan als een proefhuis."

Luister hier naar de wensen vanuit Kloosterveen en hoe zij de proef voor zich zien. (Tekst gaat verder onder de video)

Proefwijk nog haalbaar?

Maar kan dit? VVD-raadslid Bert Homan wil daar nog geen antwoord opgeven, voordat het gesprek is geweest. "Laten we teruggaan naar de kern waar we het over hebben. We hebben gezegd: in 2050 dan willen we graag met elkaar in Nederland dat we van het gas af zijn en een grote hoeveelheid duurzame energie opwekken. Daar moeten we naartoe werken. Laten we dat steeds in het oog houden bij alles wat we doen en vooral samen doen met onze inwoners. Dan maakt het weinig uit waar je precies begint."

