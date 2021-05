Bartje redt leven van baasje en wint de Dog of Fame award

De prijs is voor een hond die iets bijzonders heeft gedaan. "Iets bijzonders betekenen voor het baasje of iemand anders", vertelt voorzitter Lidie Hatzmann van de hondenspeeltuin. Het is de zevende keer dat de prijs is uitgereikt. "We hebben jaren dat er veertien verhalen worden ingestuurd, dit jaar waren het er maar drie. Maar daar zat wel gelijk een echte winnaar bij."

Levensreddende waarschuwing

Die winnaar is hond Bartje. Johanna en Cees de Ruijter zijn de baasjes van deze viervoeter. En zij hebben heel wat aan hem te danken. Johanna de Ruijter: "We hadden Bartje nog maar twee maanden en ik was boven aan het werk. Ik hoorde Bartje beneden heel hard blaffen. Ik ben naar beneden gegaan en Bartje vloog de kamer en keuken door naar buiten en daar hing Cees over een hekje."

Hersenbloeding

Cees bleek een hersenbloeding gehad te hebben en was dankzij de alertheid van Bartje snel in het ziekenhuis. "In het ziekenhuis is hij door de scan gegaan en toen zei de arts: u was er vlug bij. Ik zei: ik was er niet vlug bij, de hond was er vlug bij,", aldus Johanna.

Trots namen de baasjes van Bartje de prijs in ontvangst. Cees is na zijn hersenbloeding weer redelijk opgeknapt. "We mogen toch wel aannemen dat Bartje zijn leven gered heeft", aldus Johanna en Cees de Ruijter.